ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಬಜೆಟ್ ನಾನೇ ಮಂಡಿಸುವೆ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಾತನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಏನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
Published : March 25, 2026 at 7:18 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಬಜೆಟ್ ನಾನೇ ಮಂಡಿಸುವೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಜೆಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರದ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಬೇಕಿದೆ ನೀವು ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿದೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಮತ್ತೆರಡು ಬಜೆಟ್ ನಾನೇ ಮಂಡಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ನಾವೇ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆಯೂ ನಾವೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ನೀನು ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಪ್ಪ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಜೆಡಿಎಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರ ಮಾತು ಕೇಳಬಾರದು. ರಾಜ್ಯದ ಗಟ್ಟಿ ನಾಯಕ ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸರ್ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧಮ್ ಇದ್ದರೆ ಮೋದಿ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತಾ ನೀವೂ ಹೇಳಿ ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
ಅದಕ್ಕೆ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ನಾನು ಮೋದಿ ಮತ್ತೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ಭಕ್ತ. ನಾನೊಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿಯ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ. ನಾನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಾತನ್ನೇ ಕೇಳೋದು. ಆದರೆ, ನೀವು ದೇವೇಗೌಡರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ಜೆಡಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತನವನ್ನೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವಾಗ್ಲೂ ಅದೇ ನಿಮ್ಮತನವನ್ನು 2026 ರಿಂದ 2028ರ ವರೆಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಆಗ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಾತನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಏನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಲ್ಲ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಾತನ್ನು ಇವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಮುಂದೆನೂ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ನಾಳೆನೂ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ನನ್ನ ಬಳಿ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ: ಬಜೆಟ್ ಚರ್ಚೆ ವೇಳೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಲೇಖನ ಓದಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕೌಂಟರ್ ನೀಡಿದರು. ಸಿಎಂ ಸಾಲಗಾರರ ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಯಾವ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ಸಾಲದ ಸಂಬಂಧ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಲೇಖನದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಯಾವ ಅಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಸ್ತ್ರ ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಅದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟರೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು?. ನಾನು ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ಬಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕುಟುಕಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಈವಾಗ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ?. ನನ್ನ ಬಳಿ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ ಎಂದರು.
ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಈಶ್ವರ. ಈಶ್ವರನ ಮುಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಂದು ಏನು ನಡೆಯಲ್ಲ. ರಾಮ-ಸೀತೆ ಒಂದು ಪುರಾಣ. ಆದರೆ, ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮನೆ ದೇವರು ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ. ಅದಕ್ಕಾಗೇ ನನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತಾ ಕರೆಯೋದು. ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಸಿದ್ದರಾಮೇಗೌಡ ಎಂದರು.
ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ದೇವೇಗೌಡರ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ರಿ ಎಂದು ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಕಾಳೆದರು. ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಸಿಎಂ, ಜನತಾದಳ ಎಸ್ ಆದಾಗ, ನಾನು 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಇವಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬೈಸ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಂದ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬೈದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ ಶರಣಗೌಡ ಕಂದಕೂರ್ ಕಾಲೆಳೆದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಟುಂಬದ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ರಾಹುಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದೆ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ