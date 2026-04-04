ದೇಶದ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಲಿದೆ: ಡಿಆರ್​ಡಿಒ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಬಿ. ಕೆ. ದಾಸ್

ಡಿಆರ್​ಡಿಒ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಬಿ. ಕೆ. ದಾಸ್ ಅವರು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 4, 2026 at 7:15 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: 2030ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 3ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕಾದರೆ, ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಅದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆಯ ವಸ್ತುವಾಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಡಿಆರ್​ಡಿಒ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಬಿ. ಕೆ. ದಾಸ್ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಡಾ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಐದನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಭಾಷಣವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದರು.

ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆದವರು (ETV Bharat)

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 7.6 ಶತಕೋಟಿ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 4 ಶತಕೋಟಿ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಆ 3 ಶತಕೋಟಿ ಜನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಅವರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ, ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಬೇಕು. ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು.

ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ, ರಕ್ಷಣೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೃಷಿ, ಸಾರಿಗೆ, ಇಂಧನ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 50 ಮಿಲಿಯನ್ ರೈತರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು. ನಾವು ಇಳುವರಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (ETV Bharat)

ವೃತ್ತಿಪರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 2027ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಶೇ. 25 ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಶೇ.25 ಮಂದಿ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮರು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದರು.

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಯಶಸ್ಸು ಅಂತಿಮವಲ್ಲ, ವೈಫಲ್ಯ ಮಾರಕವಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯವೇ ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆದರಬಾರದು. ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಲಿದ್ದು, ಯಶಸ್ಸು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್​ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವು 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತದ ಗುರಿಯತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ಯುವಶಕ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಜ್ಞಾನ, ಕೌಶಲ್ಯ, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಭಾರತವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಡಿ. ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂದು, ಜಗತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ, ಸಮಾಜದ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ನಗರ ವಿವಿಯು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅನೇಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲ ಮತ್ತು ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ತನ್ನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಎಂದರು.

ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಬಿ. ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಟಿ. ಕೆ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಕ್ರೀಡಾ ಆಡಳಿತಗಾರ ಡಾ. ಕೆ. ಗೋವಿಂದರಾಜ್, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಬಾವಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾರೂಕ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಬಿ. ರಮೇಶ್, ಕುಲಸಚಿವ ನವೀನ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌, ವಿತ್ತಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತಿತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.

