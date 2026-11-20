ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನು ಅಪಮಾನಿಸಿದರೆ ಅವರನ್ನು ನಂಬಿದ ಜನರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ: ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
ಪಕ್ಷ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರೇ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 20, 2026 at 4:31 PM IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: "2028ಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಗೋಕಾಕ್ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಮಾಜಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಬೇಕು, ಯಾರು ಮಾಜಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಜನರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾಜಿ ಆಗುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಭಾಷೆಗೂ, ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಭಾಷೆಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವೇ ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಂದು ನುಡಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅತಿ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುವ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ನಾನು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮತ್ತು ಅವರ ನಡುವೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಕೆಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಚಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಟೀಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಭೇಟಿಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ಪಕ್ಷ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರೇ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸೈಡ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, "ಅದು ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರ, ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರನ್ನು ನಂಬಿರುವ ಜನರು ಮತ್ತು ಅವರ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ತೀರ್ಮಾನ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, "ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಥಣಿ ಮತ್ತು ಕಾಗವಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಬರೀ ಗಲಾಟೆ, ಕೂಗಾಟ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, "ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿತರಾಗಿರುವ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತರಲು ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರಲಿದೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ದೊಡ್ಡ ಪದವಿ ಕೊಟ್ಟವರೇ ಈಗ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ: ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಾಗ ಕರೆತಂದು ದೊಡ್ಡ ಪದವಿ ಕೊಟ್ಟವರ ವಿರುದ್ಧವೇ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಈಗ ಅದೇ ನಾಯಕರು ಮೊದಲು ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಥಣಿ ಮತ್ತು ಕಾಗವಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಂಬರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಅಥಣಿ ಮತ್ತು ಕಾಗವಾಡದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದಂತೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಪರ ವಾತಾವರಣ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ವಿರೋಧಿಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಕುರಿತು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡುವುದು, ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳು ಊರು ಬಿಡಿಸಿ ಬಳಿಕ ಕೈಮುಗಿದು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಅಪಮಾನ ಅನುಭವಿಸಿದವರು ಅವರ ಪರ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಮತಗಳು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಹೆದರಿಸಿ ಮತ ಪಡೆಯುವ ಕಾಲ ಈಗ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಸಿದ್ಧತೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ 'ವೋಟ್ ಚೋರಿ' ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಾವು ಗೆದ್ದಾಗ ಮತಯಂತ್ರಗಳು ಸರಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಸೋತಾಗ ಮಾತ್ರ ಮತಗಳ್ಳತನದ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬಾರದು ಎಂದರು.
ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, "ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಓಡಾಡಿದರೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ದುಡಿದಾಗ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ನನಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಆಫರ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೂ ನಾನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಾಯಕರು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಗೊಂದಲವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿರೋಧಿಗಳ ಜೊತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೋಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಅವರು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ನಾನು ಅಥಣಿಗೆ ಪದೇಪದೇ ಬಂದರೆ ವಿರೋಧಿಗಳು ಹುಷಾರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಗೋಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೇ ಇಲ್ಲಿನ ಚುನಾವಣಾ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆದ ತಪ್ಪುಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಥಣಿ ಮತ್ತು ಕಾಗವಾಡದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 2028ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಜಯಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗೋಣ ಎಂದು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
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