ಐರನ್ ಲೇಡಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತರದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅಂದೇ ದೇಶವನ್ನು ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಿರೋರು: ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್
ಐರನ್ ಲೇಡಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತರದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ದೇಶವನ್ನು ಅಂದೇ ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಿರೋರು ಎಂದು ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 9, 2026 at 4:42 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಐರನ್ ಲೇಡಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತರದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅಂದೇ ದೇಶವನ್ನು ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಿರೋರು ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಬಳಿಯ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿಂದು ನಡೆದ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅಂದು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಪೊಲೀಸರು ಯಾರ ಮಾತನ್ನೂ ಕೇಳಬೇಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಯಾರೂ ಬಿಡಬೇಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಐರನ್ ಲೇಡಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅಂದೇ ದೇಶವನ್ನು ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಿರೋರು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರು.
ನಾನೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಎಂದು ಗರ್ವದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನದು ಗೋಳ್ವಾಲ್ಕರ್, ಸಾವರ್ಕರ್ ಹಿಂದುತ್ವವಲ್ಲ. ಇಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿರುದ್ದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಂದು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತದೆ. ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಅಮಾನತು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ 20 ದಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಂದೋಲನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಕಾಲಿನ ದೂಳಿಗೆ ನಾವ್ಯಾರೂ ಸಮಾನರಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಬರುವವರೆಗೆ ದೇಶದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. 580 ರಾಜ, ಮಹಾರಾಜರು ಇದ್ದರು. ಧರ್ಮಾಧಾರಿತ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಬೆಂಗಾಲ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, ಶ್ಯಾಮಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ರು. ಶ್ಯಾಮಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಗಬೇಕೆಂದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
'ಇವರು ದೇಶ ಭಕ್ತರಲ್ಲ, ಹುಂಡಿ ಕಳ್ಳರು': SIR ಮೂಲಕ ಮತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೈಜ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ಬಿಟ್ಟೋಗದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ದೇಶ ಸಮಾನತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಭಾರತ ಆಗಬೇಕು. ಬಡತನ, ಅನ್ಯಾಯ, ಜಾತಿ ಧರ್ಮ, ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುವ RSS ನವರು, ಅಯ್ಯೋದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹುಂಡಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವರು ದೇಶ ಭಕ್ತರಲ್ಲ ಹುಂಡಿಕಳ್ಳರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೆಹರು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ ಹುಷಾರ್ ಎಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹುಂಡಿ ಕಳ್ಳರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜನಸಂಘದ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಸಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಂತೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಂತು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಉದಾಹರಣೆ ತೋರಿಸಿ, ಅವರ ಗುಲಾಮರಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
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