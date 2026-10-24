ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಇರುವ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಖಂಡಿತ ಕ್ರಮ: ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್
ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್, ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಲ್ ಇರುವುದು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 24, 2026 at 1:34 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಇರುವ ಕುರಿತು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಖಂಡಿತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲ: ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್, ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಲ್ ಇರುವುದು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನನಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಚರ್ಚೆಯಾಯ್ತು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಪರೇಷನ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾದುದು. ಇದು ಸುಳ್ಳು ಅರೋಪ ಎಂದು ಯತೀಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಂದು ಹೋಗಿರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ನೆನಪಿನ ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಗತ್ಯ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ, ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಯೋಗೀಶ್, ರಾಜ್ಯಸಭ ಸದಸ್ಯ ನಾಸೀರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಘರ್ ವಾಪ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ