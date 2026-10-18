ರೈತರ ಮನವಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ನಿಯೋಗ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಜನಾಂದೋಲನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ: ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ
ನಾವು ಯಾರ ವಿರೋಧಿಗಳೂ ಅಲ್ಲ. ದೀನದಲಿತರು, ರೈತರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಗುರೂಜಿ ಹೇಳಿದರು.
Published : October 18, 2026 at 7:25 PM IST
ಧಾರವಾಡ: ರೈತರ ಮನವಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ನಿಯೋಗ ಒಪ್ಪಿದರೆ ನಾವು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದೇ 22ರಂದು ಯರಿಕೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬರಲಿದೆ. ಅಂದು ಯರಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೈತರು ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಜನಾಂದೋಲನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರೈತರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಳೇದಕೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಗುಳೇದಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ನಿಯೋಗ ಬರಲಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಧಾರವಾಡ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. ರೈತರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಮನವಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ನಿಯೋಗ ಒಪ್ಪಿದರೆ ನಾವು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಾಂದೋಲನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಜೆಯ ಸಭೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಾವಾಗಿಯೇ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆ ಆಗದಂತೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಂತೆ ಇವರಿಗೂ ಏನು ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಧಾರವಾಡದ ಯರಿಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಗುರೂಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರೇ ನೀವು ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನ್ನದಾತರು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಶಬ್ದ ಬಳಕೆ ನಿಮಗೆ ಸೌಜನ್ಯವಲ್ಲ. ನೀವು ಹಿರಿಯರು, ಅನುಭವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಖಾತೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕುವ ಅನ್ನದಾತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆ, ವೈದ್ಯರು, ವಕೀಲರು ಕೂಡ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹೋರಾಟ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ನೀವೇನು ಬಂದು ನಮ್ಮೂರಿನ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಮತ ಕೂಡ ಧಾರವಾಡ ಲೋಕಾಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮತ ಇರುವುದು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರದು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತವಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ರಾಜಕಾರಣ ಮುಕ್ತವಾಗಿ, ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಅನ್ನದಾತ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ರೈತ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನೀಡಿದ ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಚಿವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಎಂಎಸ್ಪಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಹೊಗುತ್ತೇವೆ. ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪಗಾರ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹಿರಿಯರು ಇದ್ದೀರಿ, ಸಿದ್ದಾರೂಢರ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಯಾರ ವಿರೋಧಿಗಳೂ ಅಲ್ಲ. ದೀನದಲಿತರು, ರೈತರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ತೇಗೂರು ಬರುವವರೆಗೆ ಜೋಶಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ನಿಯೋಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸಿಎಂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಹೋರಾಟ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ, ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಜೋಶಿ ಅವರೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಂಬ ಪದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಕ್ಕರೆ, ಆಹಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಕಡೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಾಡಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕುವ ರೈತರನ್ನು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಬೇಡಿ, ಪಾಪ ಬರುತ್ತದೆ. ರೈತರ ಜೊತೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಗುರೂಜಿ ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ: ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ