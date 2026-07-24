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ಕುಡಿದು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್​

ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವಿಸಿ ಚಾಲಕರೇ ಸ್ವತಃ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದರೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

BENGALURU ACCIDENT COMPENSATION HIGH COURT ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ DRINK AND DRIVE CASE
ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 24, 2026 at 6:23 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ವತಃ ಕುಡಿದು ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಆತನ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್​ ಕಂಪೆನಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಗೀತಾ ಕೆ.ಬಿ. ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕರಾರಿನಂತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ (ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್) ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೃತ ಸವಾರ ಅಪಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿರುವುದು (ರಕ್ತದಲ್ಲಿ 102.64 ಎಂಜಿ) ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವಿಸಿ ಚಾಲಕರೇ ಸ್ವತಃ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದರೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರು ಮಾಲೀಕರ ಬದಲು ವಾಹನ ಪಡೆದು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದವರಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಿತಿಯ ಹೊರತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ್ದ 3.44 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಡ್ಡಾಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ಕವರ್ ಮೊತ್ತವಾದ 1,00,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ 8 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 2015ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 5ರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರ 11.30ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಸ್. ಹರಿಕಂತ್ರ ಎಂಬುವರು ಸುನೀಲ್​ ಎಂಬುವವರೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬನಶಂಕರಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿತ್ತು. ಘಟನೆಯಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್​ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತನ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಅವಿವಾಹಿತ ತಂಗಿ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 163-ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಕಾರವಾರದ ಮೋಟಾರು ಅಪಘಾತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವಿಮಾ ಕಂಪೆನಿ, ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೃತರು ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆಗೆ ಮೃತರೇ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ವಾದ ಆಲಿಸಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣವು 3,44,364 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿದಾರ ವಿಮಾ ಕಂಪೆನಿಯ ಪರ ವಕೀಲರು, ಮೃತರೇ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ವೇಳೆ ಅವರು ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಎಫ್​ಎಸ್​ಎಲ್​ ವರದಿಯಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಮೃತರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣದ ಆದೇಶ ರದ್ದುಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದರು.

ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಾಗಿರುವ ಮೃತರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಕಾಯಿದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮೃತರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಆರೈಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ: ಕಾಯಿದೆ ಜಾರಿ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಸೂಚನೆ

TAGGED:

BENGALURU
ACCIDENT COMPENSATION
HIGH COURT
ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ
DRINK AND DRIVE CASE

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