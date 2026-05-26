ಇಡ್ಲಿಗೆ ₹90, ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಗೆ ₹150 ಆಗಬಹುದು: ರಾಜ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಸಂಘ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಆಹಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಸಂಘ ಹೇಳಿದೆ.
Published : May 26, 2026 at 10:04 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಆಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ದರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಸಂಘ (KSHA) ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸದ್ಯದ ವೇತನಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ಶೇ.60ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸುವ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು KSHA ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೋಟೆಲ್ ಆಹಾರ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 50 ರೂ. ಇರುವ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ್ಲಿಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 80-90 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 80-90 ರೂ.ನಿಂದ ಸುಮಾರು 150 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. 150-200 ರೂ. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಊಟ 250-300 ರೂ.ವರೆಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 300-350 ರೂ. ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಸುಮಾರು 500 ರೂ.ವರೆಗೆ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಘ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ರಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವಲಯ 3 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ ಕೆಲಸಗಾರನಿಗೆ ಸುಮಾರು 19,300 ರೂ. ಮತ್ತು ವಲಯ 1 ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಾರನಿಗೆ ಸುಮಾರು 31,100 ರೂ. ವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ವಲಯವು ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1,884 ರೂ.ನಿಂದ 3,152 ರೂ.ಗೆ ಏರಿದೆ. ಹಾಗೆಯೆ ದಿನಸಿ ಬೆಲೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಸದ ಸೆಸ್ ಶುಲ್ಕಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
"ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಇತರ ವಲಯಗಳಂತೆ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ವಿಧಿಸುವ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರವು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಇತರ ಹಲವು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆಹಾರ, ವಸತಿ, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ತೊಳೆಯುವ ಭತ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಈ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಘ ಹೇಳಿದೆ.
ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನದ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ KSHA ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವು ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸುವವರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಮಾರಾಟದಂತಹ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಘವು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
