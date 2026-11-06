ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡದ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಪತ್ತೆಯೇ ಜಿಐಎಸ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿಸಿ ಬೇರೆಡೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೇಶನದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಮಾಲೀಕರು ಯಾರು, ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಮೀಕ್ಷಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ ಬಿ ಗಡ್ಡದ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ.
Published : November 6, 2026 at 10:02 AM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರದ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಗ್ರಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಗರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಜಿಐಎಸ್ (ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತವಾದ ಮನೆ ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸಾವಿರಾರು ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮೀಕ್ಷಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಮೀಕ್ಷಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ವಾಸವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿವೇಶನ ಮಾಲೀಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳದ್ದೇ ಚಿಂತೆ: ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3.40 ಲಕ್ಷದಿಂದ 4.50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆಸ್ತಿಗಳಿರುವ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ಜಂಟಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳು ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ನಗರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿಸಿ ಬೇರೆಡೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿವೇಶನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಮಾಲೀಕರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಮೀಕ್ಷಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನ ಹೊಂದಿರುವ ಸುಮಾರು 18 ಸಾವಿರ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಇ - ಆಸ್ತಿ ಸೃಜಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಆಸ್ತಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಜಿಐಎಸ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ತಾಳೆ ಹಾಕುವುದು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಇ - ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸದ ಉಳಿದ ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಕಠಿಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
32 ಸಾವಿರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಮನೆ ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 32 ಸಾವಿರ ಮನೆ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಲಭ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರುಗಳೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯದ ವೇಗ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರ ರಜೆ ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ.
ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳ ತಾಳೆ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಜಿಐಎಸ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವಳಿ ನಗರದ ಸುಮಾರು 250 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬಳಸಿ ನಡೆಸಿರುವ ಏರಿಯಲ್ ಸರ್ವೇಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ನಿವೇಶನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಸ್ತಿಗಳ ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮನೆ ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 'ಗ್ರೌಂಡ್ ಟ್ರೂಥಿಂಗ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳ ನಡು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ: ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4.5 ಲಕ್ಷ ಆಸ್ತಿಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3.5 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿವೆ. ಉಳಿದವುಗಳಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1.50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಿರುವ ಅಂದಾಜಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆ ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದೇ ಸದ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ನಗರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕರು ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿಸಿ ಬೇರೆಡೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದೂ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಇಂತಹ ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ನಿವೇಶನಗಳೂ ಜಿಐಎಸ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ಕೆಲವು ಆಸ್ತಿಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ನಿವೇಶನಗಳು ಪಾಲಿಕೆಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಮನೆ ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮಾಲೀಕರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ: ಜಿಐಎಸ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ ಮಹಾನಗರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸ್ತಿಯ ಸ್ಥಳ, ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕೂ, ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಆದರೆ, ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಒಂದು ಹಂತವಾದರೆ, ಅವುಗಳ ನೈಜ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ನಿವೇಶನ ಮಾಲೀಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದಿದ್ದರೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಜಿಐಎಸ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ನಿಗದಿತ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ, ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
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