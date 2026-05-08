ಇಚಿಲಂಪಾಡಿ ಸಂತ ಜಾರ್ಜಿಯನ್ ತೀರ್ಥಾಟಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾತ್ರೆ: ಜಾತಿ–ಮತ ಮೀರಿ ಭಕ್ತಿಭಾವದ ಮಹಾಸಂಗಮ
ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ವರದಿ- ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಿ.ಕೋಡಿಂಬಾಳ
Published : May 8, 2026 at 10:53 AM IST
ಕಡಬ/ದ.ಕ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡಬ ಸಮೀಪದ ಇಚಿಲಂಪಾಡಿ ಸಂತ ಜಾರ್ಜಿಯನ್ ತೀರ್ಥಟನಾ ಕೇಂದ್ರ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಬ್ಬವು ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಮತಭೇದಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಮಹಾಸಂಗಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಸಮಾನ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸತ್ತಿರುವುದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳ 1ರಿಂದ 7ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳು, ಭಕ್ತರ ಸಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಹರಕೆ, ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಘೋಷಣೆಗಳಿಂದ ಇಚಿಲಂಪಾಡಿ ಪ್ರದೇಶವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೂಪ ತಾಳುತ್ತದೆ.
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ "ಉರುಳು ಸೇವೆ" ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮನೋಭಿಲಾಷೆ ಈಡೇರಿದ ಭಕ್ತರು ಪಕ್ಕದ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಉರುಳು ಹರಕೆ ತೀರಿಸುತ್ತಾರೆ. "ಮೊಣಕಾಲು ನಡಿಗೆ" ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಚರ್ಚ್ವರೆಗೆ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಸಂತ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಪಾದ ಯಾತ್ರಿಕರ ತಂಡಗಳೂ ಈ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಥವಾ ಅಡಿಮವೆಕ್ಯಲ್ ಆಚರಣೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಭಕ್ತಿಪರ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಾಗದ ದಂಪತಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಸುಖ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಕರೆತಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಶಿಲುಬೆ ಹರಕೆ ಅಥವಾ ಶ್ಲೀಬಾ ಎಡುಪ್ಪ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಆಚರಣೆ ಎಂದರೆ ವಿವಿಧ ಶೈಲಿಯ ಬೆಳ್ಳಿಯ ರೂಪಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಹಾವು ಹುತ್ತ, ಕೈ, ಕಾಲು, ಮನೆ, ಹೃದಯ, ಅಂಗಾಗಗಳು, ಮಗು, ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಕೆರೆ, ಬಾವಿ, ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಕಾರದ ಬೆಳ್ಳಿ ರೂಪಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರು ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹರಕೆ ತೀರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯ ನಿವಾರಣೆ, ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಹರಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
"ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪ ಹರಕೆ" ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಹರಕೆ ಈಡೇರಿದ ಬಳಿಕ ಕೋಳಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಹಂಚುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ನಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾತಿಯ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದೃಶ್ಯವು ಸಾಮರಸ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
ನಾಗದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ನಾಗದೋಷ, ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ ನಿವಾರಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹಬ್ಬದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು, ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಗಳು, ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು, ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸುವ ವಿವಿಧ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀರು, ಅನ್ನದಾನ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೇವಾಭಾವ ಮೆರೆದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಇಚಿಲಂಪಾಡಿ ಸಂತ ಜಾರ್ಜಿಯನ್ ತೀರ್ಥಾಟಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. "ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು" ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಬ್ಬವು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಜೀವಂತ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಾಮರಸ್ಯ, ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಸಂಕೇತವಾದ ಕುಪ್ಪೆಪದವು ಬದ್ರಿಯಾ ಮಸೀದಿ: ಹಿಂದೂಗಳಿಂದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಮರದ ಕೆತ್ತನೆ