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2 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ದೇಶ ಕಾಯ್ದ 'ICGS ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ' ನೌಕೆ: ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಗೌರವಯುತ ವಿದಾಯ!

ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನ ಕೋಸ್ಟ್​​​ ಗಾರ್ಡ್​​ ಜೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಐಸಿಜಿಎಸ್​ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿದಾಯ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.

UTTARA KANNADA ICGS SAVITRIBAI PHULE WARSHIP ಐಸಿಜಿಎಸ್​ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ
ICGS ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ವಿದಾಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 20, 2026 at 8:48 AM IST

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ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ: ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ತಟ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದ, ದೇಶದ ಸಮುದ್ರ ಗಡಿಯನ್ನು ಅಚಲವಾಗಿ ಕಾಯ್ದ 'ಐಸಿಜಿಎಸ್​ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ' ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಯು ತನ್ನ 20 ವರ್ಷಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆಯ ಬಳಿಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ನಿನ್ನೆ ​ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನ ಕೋಸ್ಟ್​​​ ಗಾರ್ಡ್​​ ಜೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಧಿಕೃತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ನೌಕೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಧ್ವಜ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 'ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ' ನೌಕೆಯ ಸೇವಾ ಅವಧಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲಾಯಿತು. ಧ್ವಜಾವರೋಹಣದ ಬಳಿಕ ನೌಕೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ವಿಶೇಷ 'ಪೇಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ನಂಟ್' (Paying off Pennant) ಅನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ನೌಕೆಯ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಾರಲಾಯಿತು. ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೌಕೆಗೆ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಡಿಐಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ​ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಡಿಐಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ, "ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಹಡಗು ಕೇವಲ ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ; ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಕಮಾಂಡರ್‌ಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಶ್ರಮದಿಂದ ಅದು ಜೀವಂತವಾಗಿತ್ತು. ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನ, ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಗಸ್ತು ತಿರುಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೀನುಗಾರರು ಮತ್ತು ನಾವಿಕರಿಗೆ ಈ ಹಡಗು ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸವಾಲು ಒಡ್ಡಲು ಯತ್ನಿಸುವ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿ, ಈ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

UTTARA KANNADA ICGS SAVITRIBAI PHULE WARSHIP ಐಸಿಜಿಎಸ್​ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ
'ICGS ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ' ನೌಕೆ (ETV Bharat)

​ನೌಕೆಯ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಗೌರವ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಐಸಿಜಿಎಸ್ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ನೌಕೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28, 2006 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ತಟ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಗೋವಾ ಶಿಪ್‌ಯಾರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವದೇಶಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ನೌಕೆ 'ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದರು.

71 ಜೀವಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನೌಕೆ: ​ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 78,468 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲಿಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಗಸ್ತು ನಡೆಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು 14 ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 4 ವೈದ್ಯಕೀಯ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಒಟ್ಟು 71 ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಜತೆಗೆ 2 ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ನೌಕೆ: ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಕಾರವಾರವನ್ನು ಮೂಲಸ್ಥಾನವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ನೌಕೆ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದ ಬಳಿ ಭಾರಿ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಎಂಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿತ್ತು. 2018ರಲ್ಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸಮೀಪ ಅಲೆಗಳ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 11 ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿತ್ತು. 2024ರಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರದಿಂದ ಸುಮಾರು 215 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲು ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ್ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಯನ್ನು ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು.

ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಶ್ರೇಣಿಯ ವೇಗದ ಗಸ್ತು ನೌಕೆ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಗೋವಾ ಶಿಪ್‌ಯಾರ್ಡ್​​ ಲಿಮಿಟೆಡ್​​ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ನೌಕೆ 2006ರಲ್ಲಿ ಜಲಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ತಡೆ, ಮೀನುಗಾರರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ-ಗೋವಾ ಕರಾವಳಿಯ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ 'ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ' ನೌಕೆ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ನೌಕೆಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ 2006-07, 2010-11 ಹಾಗೂ 2014ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಯೂನಿಟ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನವಾಗಿದೆ.

ಕಾರವಾರ ಬಂದರು ಜೆಟ್ಟಿ ಬೇಡಿಕೆ: "ಕಾರವಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರು ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್​ಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರವಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನ 150 ಮೀಟರ್ ಜೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬಂದರು ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ‌ 50 ಮೀಟರ್ ಜೆಟ್ಟಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್​ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ ಡಿಐಜಿ ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಮಿಶ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ನೌಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕ ಅದರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಐಸಿಜಿಎಸ್ ಪರಾಗ್ ನೌಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಅದು ಕಾರವಾರದಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಅಮದಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸ್ವಂತ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಗಲಿದೆ" ಎಂದರು.

​ಸಕ್ರಿಯ ಸೇವೆಯಿಂದ 'ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ' ನೌಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ದೇಶದ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಮರವಾಗಿರಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ನೌಕೆ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ನಿವೃತ್ತಿ: ಸೆ.19 ರಂದು ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ

TAGGED:

UTTARA KANNADA
ICGS SAVITRIBAI PHULE WARSHIP
ಐಸಿಜಿಎಸ್​ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ
ಯುದ್ಧನೌಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ
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