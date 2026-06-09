ಮತ್ತೊಂದು ಅವಧಿ ಕೇಳಿದ್ದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೆ: ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಕೈ ತಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ ಸಮರ್ಥನೆ
ಆರು ವರ್ಷದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅವಧಿ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಅವಧಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ ಹೇಳಿದರು.
Published : June 9, 2026 at 7:36 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಂತಾ ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪತ್ರವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿನಂತಿಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಕೇಳದೇ ಪಕ್ಷ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಲು ಹೋಗುವುದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಗಮಿತ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ ಹೇಳಿದರು.
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎಂ.ನಾಗರಾಜ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಅವಧಿ ಜೂನ್ 25ಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯಲಿದೆ. ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇವರು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರ ತೀರ್ಮಾನ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಾಲುಮತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಲಿಂಗರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಸಣ್ಣ ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜದ ರಘು ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನನ್ನಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ವರ್ಷದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅವಧಿ ಏನು ಸಣ್ಣದಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಅವಧಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸ್ಥಾನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕತ್ವ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ನೋಡುವಂತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕತ್ವ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಆಯಾ ಸಮಾಜ ಅವರ ಸಮಾಜ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲುಮತ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕಡಾಡಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ, ನಾನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾವು ಆಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವ ಕೊರಗು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಯಕತ್ವ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಾ ಯೋಚನೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕತ್ವ ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ, ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಯೋಚನೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾಗ ಎರಡು ಲೋಕಸಭೆ ಪೂರ್ಣ, ಒಂದು ಭಾಗಶಃ ಲೋಕಸಭೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದೆವು. 8 ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೆವು. ಮೂರು ಬಾರಿ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೀಡಿದರು. ಕಾಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದರು.
ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆರಂಭದ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಇತ್ತು. ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಬಳಕೆ ಮಾಡದೇ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅನುದಾನ ತಂದು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 23 ಕೋಟಿ 53 ಲಕ್ಷ 74 ಸಾವಿರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಬಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್, ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ತರಗತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮತ್ತಿತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಸಂತೃಪ್ತಿ ನನಗಿದೆ ಎಂದು ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ ಹೇಳಿದರು.
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