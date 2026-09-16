ಹಾಲು ಕುಡಿದ ತುಟಿ ಒಣಗಿಲ್ಲ, ನೆತ್ತಿಯ ಮಾಂಸ ಆರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೀಯಾಳಿಸಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹುಷಾರ್: ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ ಶಾಸಕ
ನಾನು ದಲಿತ ಎಂಬ ಕಾರಣ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶಾಸಕ ಬಿ. ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಸಚಿವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 16, 2026 at 10:04 AM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ದ ಸ್ವಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರ ಅಸಮಾಧಾನದ ಮಾತುಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ವಿರುದ್ದ ಜಗಳೂರು ಶಾಸಕ ಬಿ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೊನ್ನಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಜಾಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ತಲೆ ಮೇಲಿನ ಮಾಂಸ ಆರಿಲ್ಲ, ಹಾಲು ಕುಡಿದ ತುಟಿ ಒಣಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಅವರು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಮಾತಿಗೆ ಜಗಳೂರು ಶಾಸಕ ಬಿ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
’ನಾನು ದಲಿತ ಎಂಬ ಕಾರಣ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ’: ನಾನು ದಲಿತ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಾಲು ತುಟಿ ಒಣಗಿಲ್ಲ. ಮೆದುಳಿನ ಮಾಂಸ ಒಣಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೀಯಾಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏಕೆ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಬಾರದು. ಅರ್ಹತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೇವಲ 874 ಮತಗಳಿಂದ ನಾನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ. 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ, ಜಗಳೂರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಹೋದ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿಸಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, 27 ಸಾವಿರ ಲೀಡ್ ಕೊಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆವು ಅಲ್ಲವೇ, ಆಗ ನನ್ನ ನೆತ್ತಿ ಒಣಗಿತ್ತಾ, ಹಾಲು ಕುಡಿದ ತುಟಿ ಒಣಗಿತ್ತಾ?. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಿನ್ನಡೆಯಾಯಿತು ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಶಾಸಕರು ಸಂಸದರು ಅಂತಾ ಮೂರು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೂವರಿಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡವನು. ನನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ನಾನು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಿ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಜಗಳೂರಿಗೆ ಮಲತಾಯಿ ದೋರಣೆ ಸರಿಯಲ್ಲ: ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಬದುಕು ಮುಖ್ಯ. ಜಗಳೂರಿಗೆ ಮಲತಾಯಿ ದೋರಣೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸಚಿವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ವ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ ಸಿಎಂ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗಿದೆ. ಸಚಿವರೇ ನನಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಸ್ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ವಿರುದ್ದ ಶಾಸಕ ಬಿ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ತಲೆಬಾಗುತ್ತೇನೆ. ಅದರೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಮಾನ ಮುಖ್ಯ. ನನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬಂದರೆ ನಾನು ನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್. ಏಕೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಏಕೆ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.