ಯತೀಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಲ್ಲ, ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಿ: ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್
ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದ ಕುರಿತು ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 8, 2025 at 5:45 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ ಎಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ. ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಐದು ವರ್ಷ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಲ್ಲ. ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ. ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸಂಪುಟ ಸೇರಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಅದನ್ನು ರಾಜಣ್ಣ ಅವರ ಬಳಿಯೇ ಕೇಳಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅದೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆದರೆ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು?. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆಯ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ತಂತ್ರ, ಲೋಕ ತಂತ್ರನಾ? ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದ ಅವರು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ. ಬಿಹಾರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾರೂ ಸುಮೋಟೋ ಆಗಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 40,000 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಮೇಲೂ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಿದರ್ಶನವಿದೆ. ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡರೆ ಶೇ. 90 ರಷ್ಟು ವೋಟ್ ಬರಲ್ಲ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. 100 ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು 90 ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರೋದು. ಅಂತದ್ದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಏನು ಕಡಿದಿದ್ದರು?. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಬಡತನವಿರುವ ಹಾಗೂ ತಲಾದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ರಾಜ್ಯ ಬಿಹಾರ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಈ ವಿಚಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಸಚಿವ ಲಾಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು.
