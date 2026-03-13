ETV Bharat / state

ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವೆ: ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ

ವಿಧಾನ ಷರಿಷತ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯೆ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೆ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿಧಾನ ಷರಿಷತ್​ ಕಲಾಪ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 13, 2026 at 2:14 PM IST

2 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬಾರದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನ ಷರಿಷತ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯೆ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದರು.

ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಮಂಗಳಮುಖಿಗಳ ಜೀವನ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳತೀರದಾಗಿದೆ. ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲವಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 70 ಸಾವಿರ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿದ್ದು, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4,700 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ಧಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ತೆರೆಯಬೇಕೆಂದು ನಿಯಮ 330ರಡಿ ಚರ್ಚೆಯ ವೇಳೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಭಿಕ್ಷುಕರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ 7,500 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು ಸಹ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಹಣ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ಆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಇವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮನೆ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ. ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳ ಮೇಲಾಗುತ್ತಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೆ ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆಗಳ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಶೇ.1ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ತೊರೆದಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ನೇಮಕ ಮಾಡಿ, ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಲು ಫೋಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2017ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಜೆಂಡರ್ ನೀತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಡಿ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 10,365 ತೃತೀಯಲಿಂಗಿಗಳಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು.

ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ, ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಡಿ ಶೇ.1ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಜೆಂಡರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸೆಲ್ ರಚಿಸಿ ಓರ್ವ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಎಸ್ಪಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕೆಂದು ಡಿಜಿಪಿ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೆ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

