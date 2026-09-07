ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮಹದೇವಪ್ಪ
ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಹೋದ ಮೇಲೆ, ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ.
Published : September 7, 2026 at 7:29 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಸಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹಾಲಿ ಸಚಿವರಿಂದ ಮನೆ ಖಾಲಿಗೆ ಒತ್ತಡ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ಗೆ ನಾನಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇರಬಹುದು. ಬಹಳ ಬೇಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು. ಹಿರಿಯ, ಕಿರಿಯ ನಾಯಕ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ. ಅವರು ಸಚಿವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗಬಾರದು ಎಂದರು.
ನಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪಾಪ ಅವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕಲ್ಲ. ಮನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಈಗ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗ ಆ ನಿವಾಸವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸವನ್ನು ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪಗೆ ಆ ನಿವಾಸ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಹೋದ ಮೇಲೆ, ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಬರೀ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ: ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ನಾನು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಹಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಂದಲೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಿಂದ ಆಯ್ತು. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಕುಳಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿದ್ದೆ. ಬರೀ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಎಂದರು.
ದೇಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾರಿಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ ಅವರು ನಡೆಸಬಹುದು. ಒಬಿಸಿ ಸಮಾವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ವರ್ಗ ಬಿಟ್ಟು ಈ ವರ್ಗ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸಮಾವೇಶ. ಜೈಬಾಪು, ಜೈಭೀಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಾತೀಯತೆ ತೊಡೆದು ಹಾಕೋಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಹಿಂದ ನಾಯಕ ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಭಾಷಣದಿಂದ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ?. ಸಭೆ ಸೇರಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ?. ನಾನು ಅಂತಹ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆಂಬ ಚರ್ಚೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ನಾನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನಾ?. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ತೀರಾ ಎಂದರು.
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