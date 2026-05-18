ಕೊನೆ‌ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಚ್ಛ, ಸುಂದರ, ದಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ತರುತ್ತೇನೆ: ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಪಂಚ ಪೀಠಾಧೀಶ್ವರರ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ ಹಾಗೂ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸಮರ್ಪಣಾ ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 18, 2026 at 8:42 AM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಪಂಚಪೀಠಾಧೀಶ್ವರರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನನ್ನ ಕೊನೆ‌ ಉಸಿರು ಇರುವ ತನಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಚ್ಛ, ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಪೀಠಾಧೀಶ್ವರರ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ ಹಾಗೂ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸಮರ್ಪಣಾ ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

"ಪಂಚ ಪೀಠಾಧೀಶ್ವರರ ಆಗಮನದ ವೇಳೆ ವರುಣನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇವರ ಆಗಮನದಿಂದ ವರುಣ ದೇವ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಸುಧಿನವಿದು. ಪೀಠಾಧೀಶ್ವರರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನೀವೆಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೂ ಜಾತಿ, ಪಕ್ಷ, ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಬಿಎಸ್​ವೈ​ ಹೇಳಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಪೀಠಾಧೀಶ್ವರರಾದ ಬಾಳೆಹೂನ್ನೂರಿನ ​ಶ್ರೀಮದ್ ರಂಭಾಪುರಿ ವೀರಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರ ಶ್ರೀ, ಜಗದ್ಗುರು ಪ್ರಸನ್ನ ರೇಣುಕ ಡಾ. ವೀರಸೋಮೇಶ್ವರ ರಾಜದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದರು, ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪೀಠದ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ರಾಜದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದರು, ಕೇದಾರ ಪೀಠದ ಶ್ರೀ 1008 ಜಗದ್ಗುರು ಭೀಮಾಶಂಕರಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದರು, ಶ್ರೀಶೈಲ‌ ಪೀಠದ ಗಿರಿರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರ ಶ್ರೀ 1008 ಜಗದ್ಗುರು ಡಾ. ಚನ್ನಸಿದ್ಧರಾಮ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದರು, ಕಾಶಿಪೀಠದ ಜ್ಞಾನ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರ ಶ್ರೀ 1008 ಜಗದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾವಾಪಿಚಸ್ಪತಿ ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಸೇರಿದಂತೆ‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಮಠಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಜನಸಾಗರ: ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಪೀಠಾಧೀಶ್ವರರ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.‌ ಪಂಚ ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ಪೀಠ ಶ್ರೀಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್​ನ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಪಂಚ ಪೀಠಾಧೀಶ್ವರರ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್, ಶಿವಪ್ಪ‌ನಾಯಕ ವೃತ್ತ, ನೆಹರು ರಸ್ತೆ, ಟಿ.ಶೀನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ವೃತ್ತ, ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಮೈದಾನದ ತನಕ ಸಾಗಿತು. ಅಡ್ಡ‌ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಪೀಠಾಧೀಶ್ವರರನ್ನು ಹಲವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾತಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ಕರೆ ತರಲಾಯಿತು. ವೀರಗಾಸೆ, ಮಹಿಳೆ‌ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಡೊಳ್ಳು ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು.

