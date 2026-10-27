ಇಸ್ಪೀಟು, ಮಟ್ಕಾ ದಂಧೆ ನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕೂರುವೆ: ಶಾಸಕ ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೀಟು, ಮಟ್ಕಾ ದಂಧೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜನರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 27, 2026 at 1:58 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೀಟು, ಮಟ್ಕಾ ದಂಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚನ್ನಗಿರಿ ಶಾಸಕ ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ದಾವಣಗೆರೆಯ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು, ನಾನು ಬರೆದ ಪತ್ರ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಗೌರವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಚನ್ನಗಿರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೀಟು, ಮಟ್ಕಾ ದಂಧೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜನರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಪಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಿಜಿ ಸಲೀಂ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಸ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಐಜಿಪಿ ಅವರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವರೇ ಬಂದು ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾನೇ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತೇನೆ. ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಕೊಡುವ ಹಣವನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕೂರುತ್ತೇನೆ. ಇಂದು ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಎಂದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಅಡವಿಟ್ಟು ಜೂಜಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕರು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ 15 ದಿನ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಮೋಟಾರ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಹೊಲದ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ನಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಿದ್ದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ಪರಿಷತ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೆಎಂ ಸುರೇಶ್, ನಾವು ಹಾಗೂ ಸಚಿವರು ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ವೈರಲ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಹಿರಿಯರು ಎಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳೋದು ಸಹಜ. ನಾನು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮಾಡಾಳ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳು ಅವರೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆನಾ?. ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಂದಾಣೆಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ. ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳೋದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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