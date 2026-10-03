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ನೈಸ್ ಅಕ್ರಮ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್

ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಲಿ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

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ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 3, 2026 at 3:23 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ನೈಸ್ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಲಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರದು ಸರಿ, ಯಾರದು ತಪ್ಪು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶನಿವಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ, ನೈಸ್ ಅಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

I will respond to NICE irregularities through legal means says cm d k shivakumar
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತನಿಖೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ: ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಗೊಂದಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತನಿಖೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವೇ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಫಾರ್ಮ್​ಗಳು ಮುದ್ರಣವಾದವು? ಹೇಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೈಗೆ ತಲುಪಿದವು? ಎಂಬೆಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸತ್ಯದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಂದು ನೋಡೋಣ? ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಾವು ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಯುಕ್ತರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೇಳಿದ್ದೆವು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತೆವು, ಆದರೆ ಧರಣಿ ಅಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಆಯುಕ್ತರ ಮುಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಂದರು.

I will respond to NICE irregularities through legal means says cm d k shivakumar
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)

ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಒತ್ತಡ: ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಲಿ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ, ನನ್ನಿಂದ ಶಾಂತಿ ಭಂಗ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಲಿ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಈಗ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.

ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ: ಈ ಬಾರಿ ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಶೀಘ್ರವೇ ತೀರ್ಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂಗಳಿಗೂ ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

I will respond to NICE irregularities through legal means says cm d k shivakumar
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)

ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನೀರು, ತರಕಾರಿಗಳು ಹೊರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಕಲೆಗಳು ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಲೆಗಳನ್ನು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದವರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಏರ್ ಶೋಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊಸತನದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮನವಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 125 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿಯ ಬರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮೂರು ತಂಡಗಳು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ನಾವು ಅವಸರದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಔಷಧ ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಯ್ದೆ ಅಗತ್ಯ: ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್

TAGGED:

NICE CASE
UNION MINISTER H D KUMARASWAMY
MYSURU
ನೈಸ್ ಅಕ್ರಮ
CM D K SHIVAKUMAR

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