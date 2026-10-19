ಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡುವುದರ ಬದಲು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ: ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ.ಪ ರಮೇಶ್ವರ್
ಸರ್ಕಾರದ ಇಮೇಜನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿದರು.
Published : October 19, 2026 at 2:34 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡೋದರ ಬದಲು, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಸದಾಶಿವನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇಂತದೆಲ್ಲ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡೋದರ ಬದಲು, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ?. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಇಮೇಜನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಸಮರ್ಥರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಹೇಳಿದರು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕೋ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ?. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಏನಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು, ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
2027ಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕೊನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು, ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
2028ಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾದು ನೋಡೋಣ. 2028ಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅವರೂ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ? ನಾಳೆನೇ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದು, ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲಿ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ತಡೆಯೋಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರು.
ಬರಗಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ: ಬರಗಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು, ಜನಗಳಿಗೆ ಊಟ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕೂಡ ಸಿಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮೂಲಕನೂ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀರಿನ ಮೂಲವೇ ಬತ್ತಿ ಹೋದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಇದು ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಾವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?. ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ NDRF ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಹಣ ಬಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗಾಗಲಿ, ಯಾರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಮೂರನೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಿಎಂ ಡೆಲಿಗೇಶನ್ ಹೋಗೋದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ನಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?. ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಸಿಗಳು, ಸಿಇಒಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪೈಸಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೇನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ಬರೀ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ 1,250 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದರು.
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