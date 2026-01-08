ETV Bharat / state

ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವೆ: ಶಾಸಕ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣ‌ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

BALLARI VIOLENCE
ಶಾಸಕ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 8, 2026 at 8:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಬ್ಯಾನರ್ ಗಲಾಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಜಿ.ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ರೂಸ್‌ಪೇಟೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಭರತ್‌ ರೆಡ್ಡಿ, ಅವರ ಅಪ್ತ ಸತೀಶ್‌ ರೆಡ್ಡಿ, ಎಎಸ್ಪಿ ಕೆ.ಪಿ.ರವಿಕುಮಾರ್, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ನಂದರೆಡ್ಡಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಈವರೆಗೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಐಜಿಪಿ, ಎಸ್ಪಿ ಖಡಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾದು ನೋಡುವೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಎಸ್ಪಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಭರತ ರೆಡ್ಡಿಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸರೇ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದವರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಗಲಭೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಘಟನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರೇ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ದೂರಿದರು.

ಈ ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಸತೀಶ್‌ ರೆಡ್ಡಿ ಬಂಧಿಸದೇ, ಭರತ್‌ ರೆಡ್ಡಿಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾರಾ ಪ್ರತಾಪ್‌ ರೆಡ್ಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಹತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಅಸಮರ್ಥರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಹಾಲಿ ಶಾಸಕನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶಾಸಕನ ಖಾಸಗಿ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಬುಲೆಟ್ ಹಾರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತರಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜನರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂಬುವವರ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಥಿಯೇಟರ್ ಶಿವು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಆ ವೇಳೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎರಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಆರೋಪಿ ಸತೀಶ್‌ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲು ಎಎಸ್ಪಿ ಕೆ.ಪಿ.ರವಿಕುಮಾರ, ಪ್ರತಾಪ್‌ ರೆಡ್ಡಿ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘರ್ಷಣೆ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನವರಿಂದಲೇ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಕರಣ‌ ಸಂಬಂಧ ಈಗಾಗಲೇ ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯ 26 ಜನರನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಯ 33 ಜನರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ, ಸೋಮಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀರಾಮುಲು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ‌ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, ರೆಡ್ಡಿ ಆಪ್ತ ಅಲಿಖಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ 33 ಜನರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೋಟಿಸ್​ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಳ್ಳಾರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ: ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್

TAGGED:

MLA JANARDHANA REDDY
ಬಳ್ಳಾರಿ ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣ‌
BALLARI
BALLARI VIOLENCE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.