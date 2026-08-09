ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಲು ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ: ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಸ್.ಬಸವಂತಪ್ಪ
ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯ ನನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಸ್.ಬಸವಂತಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.
Published : August 9, 2026 at 6:14 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಲು ನನ್ನ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಸ್.ಬಸವಂತಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿ, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬಾರದು. ನಾನು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವ. ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯ ನನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ. ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಸಂಬಳ ಪಡೆದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೈಗೆ ಸಂಬಳ ನೀಡಬಾರದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಿ ಬಂದು ದುಡ್ಡು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಯಾರೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬಾರದೆಂದು ವಿನಂತಿಸುವೆ ಎಂದರು.
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಅವರ ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಸಿಎಂ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗದ ರೀತಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಡಿಸಿ, ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆ ಬಾರದೇ ಹಲವೆಡೆ ಮರು ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ನಡುವೆಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿರುವೆ. ನೇರ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿ ಹಲವೆಡೆ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಒಣಗಿವೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಫಸಲು ಬಂದಿಲ್ಲ, ರೈತರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಡಿಸಿ, ಜಿ.ಪಂ.ಸಿಇಒ, ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾರೂ ಗುಳೆ ಹೋಗುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆಲಸ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕುರಿತು ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ಅವರು, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿಎಂ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ಘೋಷಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ನಿಯಾಮವಳಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರೈತರ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದರು.
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