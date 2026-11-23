ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಮಸೂದೆ, ಸಿಇಟಿ ಜಾರಿ ವೇಳೆ ನನಗೆ ಎರಡ್ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು: ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಬಂದೆ:ಮೊಯ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ
Veerappa Moily Statement: ಬಡವರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಮಸೂದೆ ಜಾರಿಗೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ಎರಡ್ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿಷ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 23, 2026 at 5:57 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: "ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ಉಳುವವನೇ ಹೊಲದೊಡೆಯ' ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಮಸೂದೆ ಜಾರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟೇಶನ್ ಶುಲ್ಕ ರದ್ದತಿ ಮತ್ತು ಸಿಇಟಿ ಜಾರಿಯಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಾಗ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ನನಗೆ ಎರಡ್ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಾನು ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದ್ದೆ. ಆದರೂ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಂ.ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಅಂದಿನ ಕರಾಳ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ (ನ.23) ಮಂಗಳೂರಿನ ಕುದ್ಮುಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ 'ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಿತಿ'ಯ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ 'ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ' ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಯುವಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಡವರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಮಸೂದೆ ಜಾರಿಗೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ಎರಡ್ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿಷ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಧೃತಿಗೆಡದೇ ಮಸೂದೆ ಜಾರಿಯಾಗಲು ಶಾಸಕನಾದೆ. ಇನ್ನು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟೇಶನ್ ಫೀಸ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಸಿಇಟಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಬಕಾರಿ ಹರಾಜು ಪದ್ಧತಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದಾಗ ಹಾಗೂ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಕಾರ್ಕಳ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ವಂಚಕನೊಬ್ಬ ಎರಡು ರಿವಾಲ್ವರ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 'ಮೊಯ್ಲಿ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ. ಜನಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂತಹ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರಬಾರದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಹಾಗೂ ಸಭಾಪತಿ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
1981ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ 45 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಮೊಯ್ಲಿ, "ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸಲೀಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಇಂದು 45 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ಬಳಿಕ 'ಅಂಪೈರ್' ಹಾಗೂ 'ಜಡ್ಜ್' ಸ್ಥಾನವಾದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಆದರ್ಶದಂತೆ ಅವರು ಸದನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.
ಖಾದರ್ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗೆ ಶ್ಲಾಘನೆ: ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಮೊಯ್ಲಿ, "ಕಳಪೆ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಕಲಬೆರಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಖಾದರ್ ಅವರು ಇಡೀ ದೇಶವೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಯು.ಟಿ. ಫರೀದ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಖಾದರ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.
ಜನಪರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್, "45 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನನಗೆ ಇಂದು ಅಂಪೈರ್ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಭಾಪತಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಇರುವುದು ಸಂವಿಧಾನ ಮಾತ್ರ. ಸದನದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ, ಸದನದ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತೆ ನಾಡಿನ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರು ಬೆಂಗಳೂರಾದರೂ, ಹಾವೇರಿ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪೂರ್ವಜರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದವರು ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ನನಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನಪರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವಿದೆ" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ 75 ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ, ಸದನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ತಾಕತ್ತು ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರಿಗಿದೆ. ಕಳೆದ 45 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗಲೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದ ಅವರು, ಇಂದು ತಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಸಭಾಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವ ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ 150 ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಯುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನವೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆ" ಎಂದರು.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಶ್ವ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಡಾ. ನಿಶ್ಚಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ, "ಇಂದಿನ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಲದಿಂದ ನಾಯಕರಾಗುವವರ ನಡುವೆ, ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಗಳಿಂದ ಈ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ. 45 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪುಚುಕ್ಕೆಯೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಇಂತಹ ಶುದ್ಧ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ನಾಯಕರು ಇಂದಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ" ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಬಿ. ರಮಾನಾಥ ರೈ, ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ, ಎಐಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ.ವಿ. ಮೋಹನ್, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಬಿ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ, ಸನ್ಮಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಎಂ. ಶಾಹಿದ್ ತೆಕ್ಕಿಲ್, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಣಚೂರು ಮೋನು, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಕೆ. ಸುಧೀರ್, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
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