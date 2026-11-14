ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಾಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೋದಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅವರೇ ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್
ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವೇಳೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಕಾಸಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ನನಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : November 14, 2026 at 7:25 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: "ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಾಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೋದಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರೇ ನನ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದರು. ಅವರದ್ದೇ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ನ್ನು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿ ಟಿಕೆಟ್ (ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್) ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು" ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ ಸುದ್ದುಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಮೆಟ್ರೋ ವಿಸ್ತರಿತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು. ಉದ್ಘಾಟನೆ ವೇಳೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. "ಈ ವೇಳೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಕಾಸಿಲ್ಲ ಎಂದೆ" ಅವರ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ನನಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಇದೇ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂದು ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನ್ನು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದರು.
ಇಂದಿನಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಆರಂಭಗೊಂಡ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಿಎಂ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು. ಸಿಎಂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂತಸಗೊಂಡು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ ಸುದ್ದುಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯದವರೆಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಅವರು ಸಂಚರಿಸಿದರು.
ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಒಡನಾಟ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಿಎಂ, "ರಾಜಕಾರಣ ಬೇರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗದೇ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪಾವತಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1.50 ಲಕ್ಷ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.
"ಶೇ.50:50 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡಬೇಕು. 2028ರೊಳಗೆ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿಯಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಹೊರಡಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವವರಿಗೆ ಶೇ.7.5ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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