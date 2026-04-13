ಎಆರ್​ಎಐ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ: ಶಾಸಕ ರವಿ ಗಣಿಗ

ಎಆರ್​ಎಐ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 100 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಎಆರ್​ಎಐ ತಂಡ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತ್ತು ಎಂದು ಶಾಸಕ ರವಿ ಗಣಿಗ ಹೇಳಿದರು.

ಶಾಸಕ ರವಿ ಗಣಿಗ
Published : April 13, 2026 at 8:22 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಎಆರ್​ಎಐ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧ ಮಂಡ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ರವಿ ಗಣಿಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯಾಗಲಿದೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನಾಗಮಂಗಲ ಬಳಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲು ಚಿಂತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸೋಮವಾರ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸಮಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎಆರ್​ಎಐ ಕೇಂದ್ರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಾಗ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ದಿಶಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಎಆರ್​ಎಐ ತೆರೆಯಲು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ 15 ಅಂಶಗಳ ನಿಬಂಧನೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಡ್ರೋನ್ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಜಾಗ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಬಂದು 100 ಎಕರೆ ಬದಲಿಗೆ 500 ಎಕರೆ ಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 500 ಎಕರೆ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ನೀರಾವರಿ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಜಮೀನಿನ ರೈತರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಂತೆ ನಾಗಮಂಗಲದ ಬೆಳ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ನೋಡಲು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೂ ಜಾಗ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಮಂಡ್ಯದ ಯುವಕರು ಆಟೋ ಚಾಲನೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ನೀಡಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬರಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ರವಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಸಕ್ಕರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಆರ್​ಎಐ) ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಜೊತೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.

ಎಆರ್​ಎಐ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬಳಿಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ 500 ರಿಂದ 1 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಜಾಗ ನೀಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 25 ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

