ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧ ಕೋರ್ಟ್ ಏಕಾಏಕಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಕಾನೂನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ: ಪರಮೇಶ್ವರ್
ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವನು. ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿದರು.
Published : April 22, 2026 at 4:08 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಏಕಾಏಕಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಕಾನೂನನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದಾಶಿವನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟ ನಡೆಯುವಾಗ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ನಾನೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ. ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ತಪ್ಪು. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು.
ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು. ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವನು. ನಾನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ನಾನು ಕಾನೂನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ?. ಕಾನೂನು ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಾನೂನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ: ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಎಸ್ಒಪಿಯನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯೂಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೋಂ ಸ್ಟೇಯವರು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯಬೇಕು. ಹೋಂ ಸ್ಟೇ ನಡೆಸುವವರು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರಾ?. ಅವರು ಏನೆಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಒಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನೂ ಮೀರಿ ಘಟನೆ ಆದಾಗ ಕ್ರಮ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರಿನರ್ ಮೇಲೆ ಹೀಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ?. ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶ ಹೋಗುತ್ತದೆ?. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶ ಹೋಗಲಿದೆ?. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಘಟನೆ ನಂತರ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪೊಲೀಸರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ನವರು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಡೆದು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದರು.
ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ಸಿಎಂ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು: ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅದು ಸಿಎಂ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಅಪ್ರಸ್ತುತ. ಅವರು ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಲಿ. ಅದರಂತೆ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಸಿಎಂಗೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೆ.ಎನ್.ರಾಜಣ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಗೆ, ರಾಜಣ್ಣಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಎಂದರು.
