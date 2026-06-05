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ನಾನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ: ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ

ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವವರೆಗೆ ನಾನೇ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂದು ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಹೇಳಿದರು.

RUDRAPPA LAMANI
ಸ್ಪೀಕರ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 5, 2026 at 1:13 PM IST

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ಹಾವೇರಿ: ನಾನು ಕನಸಲ್ಲೂ ಕೂಡಾ ಸ್ಪೀಕರ್​​ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಚಿವರಾದರು, ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅವರು ಸ್ಪೀಕರ್​ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವವರೆಗೆ ನಾನೇ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಮ್ಮದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪಕ್ಷ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದರು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದ್ಧ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ನಾನು ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ 19 ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಜಾತಿವಾರು, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ‌. ನನಗೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ನನಗೆ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ‌ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ನಮಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ತಪ್ಪಿದೆ, ಈ ಬಾರಿ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ, ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಅವರೇ ಬಂದು ಹೇಳಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾಡಿದರು‌. ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ, ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದೆ. ಪಕ್ಷದ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಈಗ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಅವರೇ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು, ನನಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮ. ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳು. ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದೂರದೃಷ್ಟಿವುಳ್ಳವರು ಹೆಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲರು. ಆರಿಸಿ ಬಂದ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲಾ ಸಚಿವರಾಗಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. 34 ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಸಚಿವರಾಗಬಹುದು, ಆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮೀರಲು ಬರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹಾನಗಲ್ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾನೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಚಾರ ಊಹಾಪೋಹ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೂ ಕೂಡಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯದೇ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಎಂದರು.

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TAGGED:

HAVERI
SPEAKER RUDRAPPA LAMANI
SPEAKER OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY
RUDRAPPA LAMANI

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