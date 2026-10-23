ಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣ: ಬ್ಲಾಕ್ಮೇಲ್ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಲಿ ಎಂದು ನಾನೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ: ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ನಾನು 8 ವರ್ಷ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.
Published : October 23, 2026 at 5:56 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಪರೇಷನ್ ಸುಳ್ಳಿನ ಕೇಸು. ಸತ್ಯ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿ ಎಂದು ನಾನೇ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಸಾರ ಬೇಡ ಎಂದು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ತನಿಖೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.
ಶುಕ್ರವಾರ ಸುತ್ತೂರಿನ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಠದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಕೇಸಾಗಿದ್ದು, ನಾನೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ಯಾರು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸುಳ್ಳಿನ ಕೇಸ್ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೇ ನಾನು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸುಳ್ಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು 8 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ಆಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಬಳಿ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೃಪಾ ಆಳ್ವ, ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯೇ ನಾನೇ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯಾಂಶ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಾವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಪರ ನಿಲ್ಲುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ತನಿಖೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನನ್ನ ಪರ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆಗಬೇಕಿರುವುದು. ನನ್ನ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿಯಲು ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಜನ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇದರ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರಿದ್ದಾರಾ? ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವರಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸತ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಾಗ, ಈ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬೇಸರ ಯಾಕೆ? ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅಧಿಕಾರ ಹೋದಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಸಫಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.
ಸುತ್ತೂರು ಮಠಕ್ಕೆ ದಸರಾ ದಿನ ಬರಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀಗಳು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬರಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಂದೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಹ ದಸರಾವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಸರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೂರು ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಸಲಹೆ ಕೊಡಲು ಸರ್ಕಾರವೇ ಬೇರೆ, ಸಿಎಂ ಬೇರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.
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