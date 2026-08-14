ನನಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡೋನಲ್ಲ ಚೆಸ್ ಆಡೋನು: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್
ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು ನನಗೆ ಒಂದೇ. ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು ಬಿಡೋಣ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : August 14, 2026 at 1:09 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನನಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡೋನಲ್ಲ, ಚೆಸ್ ಆಡೋನು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸದನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೂತನ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಪರಿಚಯದ ವೇಳೆ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನುಡಿದರು.
ಸದನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೂತಿದ್ರು, ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ. ಇದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೇಳಿದೆ. ONE MAN WITH COURAGE MAKES A MEJORITY. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೇರಿ, ನನ್ನ ನಂಬರ್ 136 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಏನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು 2028ರಲ್ಲಿ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಆಡೋನಲ್ಲ ಚೆಸ್ ಆಡೋನು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡೆದು, ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವ 224 ಶಾಸಕರು ನನಗೆ ಒಂದೇ. ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವ ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದರು.
ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ನನಗೇ ಒಂದೇ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಲ್ಲ: ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು ನನಗೆ ಒಂದೇ. ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು ಬಿಡೋಣ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಭಾರತವನ್ನು ನೋಡ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಿದೆ. ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೂ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಭೇದಭಾವ ಮಾಡದೇ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಟೀಕೆಗಳು ಸಾಯ್ತವೆ, ಒಳ್ಳೇ ಕೆಲಸ ಉಳೀತವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು, ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದೊಡ್ಡ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಣ. ಆದರೂ ಅವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದರು.
ನನ್ನ ಯೋಜನೆ, ಚಿಂತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕೋ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ನಾವು ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಆಯ್ಕೆಯಾಗೋದು ರಾಜ್ಯದ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ: ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ, ನೀವು ಹಿರಿಯರು, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಹಾಗಂತ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡಿ. ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಕೂತಿದ್ರು, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ರು. ಖಾದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು, ಈಗ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಿ. ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿಲ್ಲ: ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ಸ್ಪೀಕರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರುವ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆ ಕುರಿತು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.
ವೀರಶೈವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ರಂಭಾಪುರಿ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟವ್ರೇ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.
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