ಜನರು ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಗುಳೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನೇ ವಿವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ: ಡಿಸಿಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್
ಜನರು ಹಿಂದೆಯಿಂದಲೂ ಗುಳೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನೇ ವಿವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿದರು.
Published : October 9, 2026 at 1:29 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಜನರು ಹಿಂದೆಯಿಂದಲೂ ಗುಳೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ರು, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನೇ ವಿವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದಾಶಿವನಗರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಗುಳೆ ಹೋಗೋದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುತ್ತಾ, ಕಾಫಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತಾಂಡಾಗಳ ಜನ ಕಾಫಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜನರು ಹಿಂದೆಯಿಂದಲೂ ಗುಳೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ರು, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನೇ ವಿವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಬರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸರ್ವಪಕ್ಷದ ನಿಯೋಗ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಈವರೆಗೆ 217 ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಉಳಿದ 23 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ 8-10 ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರ ಮಾನದಂಡದ ಅಡಿ ಬರಬಹುದು. ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ಮೆಮರೊಂಡಮ್ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಸಿಎಂ ಸರ್ವಪಕ್ಷದ ನಿಯೋಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನಿಯೋಗದ ಜತೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರುತ್ತೇವೆ. ನಾವೇ ಹೋಗಿ ವರದಿ ಸಮೇತ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಿಎಂ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಯತ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಸಿಎಂ ಬಳಿಯೇ ಗುಪ್ತಚರ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂಗೆ ಯಾರು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಹೋದ್ರು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬರ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನೂ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನಬೆಂಬಲ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ತನಿಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್7 ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗಿರೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 65 ಲಕ್ಷ ಶಿಪ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಆಗಿದೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ನಾನು ಕೆಸಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದರ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿಎಂ ಜೊತೆಗೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
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