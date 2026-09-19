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ರೈತರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅವಕಾಶ, ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

CM D.K. Shivakumar
ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 19, 2026 at 5:44 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರೈತರನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರೈತರ ಬಳಿಯೇ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಯು.ಆರ್.ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅವಕಾಶ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶದ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾಯವೂ ಇದೆ. ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ.

ಕೊನೆಗೆ ಭೂಮಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೂ ಭೂಮಿಗೂ ನಂಟಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೇಟ್ ಮಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ನಾನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ. ರೈತರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಾಸಕರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು. ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಕುರಿತು ನಾನು ಎರಡು ಚರಣ ಮಾತ್ರ ಹಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಲುವು. ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದು, ಭಾವನೆ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ಹಾಡು ಹಾಡದೇ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗಲಿ. ಜನರ ಭಾವನೆ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ ಇರಬೇಕು ಎಂದರು. ಜನ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಚಿವರು ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಜನರ ಭಾವನೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಜಾಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೆಳಿದರು.

ಮಲೆನಾಡಿಗರು ಯಾರು ಸಹ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಜನ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಲೆನಾಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.

ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಜನ ಬಂದು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಯಾರೂ ಹೆದರಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷ ಸಾಕು ಎಂಬ ಕುರಿತು ನಾನು ವಿಶೇಷ ಮಸೂದೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಡಕೆ ರೈತರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಸದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಕುರಿತ ಕೇರಳ ಮಾದರಿ, ವರದಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ‌. ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಕುರಿತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅಲಿಸಿ ಎಂದು ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ರೈತರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಬೇಡಿ: ಹೊಸ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಬೇಡಿ, ಹೊಸ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಲು ಬಿಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ, ಪಿಸಿಸಿಎಫ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.

ರೈತರಿಗಾಗಿ ತೇಗ ಸಿರಿ: ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೇಗದ ಮರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಉಚಿತವಾಗಿ ಗಿಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರ ಬೆಳೆಸಿದ ನಂತರ ಶೇ.70 ರಷ್ಟು ರೈತನಿಗೆ, ಶೇ. 30ರಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ನಾನು ಜನರ ಪರ ಇರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪಿಎಂ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲು ಜನರು ಉಳಿಯಬೇಕೆಂದರು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂದರು.

ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಾಣಿ, ಮನುಷ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿದ ನಂತರ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿಯನ್ನು ಹಿಂದೆ 6 ಸಾಲ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ನಿಲುವಾಗಿದೆ. ಶರಾವತಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಪದೇ ಪದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಏಕೆಂದರೆ, ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿ. ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿಯ ಕುರಿತು ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಖಂಡಿಸಬೇಕು. 1990ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದರು. ಅಡಕೆಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಡಕೆಯ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಅಡಕೆ ದರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡಲ್ಲ ಎಂದು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಗ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

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TAGGED:

KASTURIRANGAN DKS
ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ
KASTURIRANGAN REPORT
CM D K SHIVAKUMAR

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