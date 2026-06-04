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ಮರಳಿ ಮಾತೃ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರುವೆ, ನೋಡೋಣ: ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಹೆಚ್​.ವಿಶ್ವನಾಥ್

ಮರಳಿ ತಮ್ಮ ಮಾತೃ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಹೆಚ್​. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು.

MLC H VISHWANATH
ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಹೆಚ್​.ವಿಶ್ವನಾಥ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 4, 2026 at 6:20 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ಮರಳಿ ತಮ್ಮ ಮಾತೃ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೂಡಿ ಬಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಹೆಚ್​.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ''ಸದ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವೆ. ನನ್ನ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಅವದಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯಲಿದೆ. ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿರುವೆ. ಯಾರಾದರೂ ಯುವಕರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿ. ಆದರೆ, ಮರು ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಶಾಸಕನಾಗಿ, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ. ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಮರಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ'' ಎಂದರು.

ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಹೆಚ್​.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

''ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಅಂತಲೂ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೇಳಿದರೆ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವೆ. ಇಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. Party Banner Is Not Important, Work Is Important'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

''ಈ ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಡಿಕೆಶಿ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ'' ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಡಿಕೆ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ: ''ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನ ಓರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬೆಳೆದು ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್​ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹಾಗೂ ನಾಡಿನ ಜನರು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವ ಅನುಭವವಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನೀಡುವ ಸಲಹೆ ಏನೆಂದರೆ, ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ'' ಎಂದರು.

ಮೈಸೂರು ಮಗನಿಂದ ಮೈಸೂರು ಅಳಿಯನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ: ''ಈವರೆಗೂ ಮೈಸೂರಿನ ಮಗ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಮೈಸೂರಿನ (ಇಟ್ಟಿಗೆಗೂಡು) ಅಳಿಯ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ಧಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಮಗನಾದ ನೀವು (ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ) ಮೂರು ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿಗಾಗಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೈಸೂರಿನ ಆಳಿಯ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಂತಹ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮೈಸೂರು ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ಪಸಿದ್ಧವಾದಂತಹದ್ದು. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮಾರುವವನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರೆಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನುಭವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಪ್ಲಾನ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಎಸ್​ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮೈಸೂರು ಟಾಸ್ಕ್​ ಫೋರ್ಸ್​​ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವೂ (ಡಿಕೆಶಿ) ಕೂಡ 2050ರವರೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ಲಾನ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ'' ಎಂದು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ: ''ಮೈಸೂರು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಲವು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ'' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

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VISHWANATH REACTS ON DKS
VISHWANATH REACTS ON CONGRESS
ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಹೆಚ್​ ವಿಶ್ವನಾಥ್
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MLC H VISHWANATH

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