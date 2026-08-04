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ಸಚಿವನಾಗಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲ; ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ: ಶಾಸಕ ಡಿ.ಜಿ.ಶಾಂತನಗೌಡ

ನಾನು ಕರೆದ ಸಭೆ ಅಲ್ಲ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾಡಿರುವ ಸಭೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಡಿ.ಜಿ. ಶಾಂತನಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

MLA D G SHANTANAGOUDA
ಶಾಸಕ ಡಿ.ಜಿ.ಶಾಂತನಗೌಡ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 4, 2026 at 6:48 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಸಚಿವರಾಗಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲು ಆಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಸಮಾಧಾನವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೊನ್ನಾಳಿ-ನ್ಯಾಮತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕ ಡಿ.ಜಿ.ಶಾಂತನಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ತಪ್ಪಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಭೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಭೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಶಾಸಕ ಡಿ.ಜಿ.ಶಾಂತನಗೌಡ (ETV Bharat)

ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಗದ ಮಾತು. ಮೂರು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದ ಶಾಸಕರು ಸೇರಿ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹಾಗೂ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆವು. 1999ರಿಂದ 26 ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ, ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ನಿಗಮ, ಮಂಡಳಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವೆ. ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದರು.‌

ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹಾಗೂ ಬಸವಂತಪ್ಪಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಟೈರ್ ಸುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Shantana Gowda supporters protest by burning tires
ಶಾಂತನಗೌಡ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಟೈರ್​ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)

ಶಾಂತನಗೌಡ್ರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೈ ತಪ್ಪಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಪ್ತರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೈಸ್ ಮಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಶಾಂತನಗೌಡ್ರು ಮೂರು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅವರ ತಂದೆ ಒಮ್ಮೆ, ಅವರ ಸಹೋದರ ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಶಾಂತನಗೌಡ ಮೂರು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಟೈರ್‌ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಘಟನೆಯೂ ನಡೆಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ವಂಚಿತರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನ: ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ; ಮಹಿಳಾ ಶಾಸಕಿಯರಿಂದ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ

TAGGED:

DAVANAGERE
ಶಾಸಕ ಡಿ ಜಿ ಶಾಂತನಗೌಡ
MINISTERIAL BERTH
MLA D G SHANTANAGOUDA

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