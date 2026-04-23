SSLCಯಲ್ಲಿ 625ಕ್ಕೆ 625 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಅಥಣಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ದಾವಣಗೆರೆಯ ಭರತ್ ಏನಂದ್ರು?
Published : April 23, 2026 at 6:44 PM IST|
Updated : April 23, 2026 at 6:51 PM IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ದಾವಣಗೆರೆ: ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿರಾದಾರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು 625ಕ್ಕೆ 625 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, "ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಮುಂದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಠ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು" ಎಂದರು.
"ಕಟಗೇರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕರು. ನಾನೂ ಕೂಡ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭರತ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ದಾವಣಗೆರೆಯ ಭರತ್ ಜಿ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 625ಕ್ಕೆ 625 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣಿವೆ ಬಿಳ್ಚಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಗಿರೀಶ್ ರಾವ್ ಹಾಗೂ ಶಿಲ್ಪಾ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ ಭರತ್, ಕಣಿವೆ ಬಿಳ್ಷಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೂರದ ಕಬ್ಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತಂದೆ ಗಿರೀಶ್ ರಾವ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಭರತ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಬಾರಿ ವ್ಯವಸಾಯದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದಾಗ ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ. ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಂತರ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಲಗಿ ನಂತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಔಟಾಫ್ ಔಟ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದ. ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಕ ಕಡಿಮೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ. ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಎಂದಿದ್ದೆ. ಇದೀಗ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮುಂದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀಟ್ ಬರೆಯಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ" ಎಂದರು.
