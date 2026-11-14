ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
Union Minister HD Kumaraswamy: ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಖಂಡಿತಾ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.
Published : November 14, 2026 at 1:52 PM IST
ತುಮಕೂರು: ತಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬಯಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವ ಸಿಎಂ ನನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಹೀಗೇನಾ? ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕು, ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿ.ಎಸ್.ಪುರ(ಚಂದ್ರಶೇಖರಪುರ)ದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರ ಕಂಚಿನ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಕೆಡುಕನ್ನೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿಸುವ ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ರಾಜಕಾರಣ ಅವರದ್ದೇ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳದೆಯೇ ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
ದೊಡ್ಡ ಆಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿಸುವ ಚಾಳಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಬಳಿಕವೂ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿಸುವ ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿಸುವುದು, ಸಿಡಿ ಮಾಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವೇ? ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಸಿಎಂ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತಾ ನನಗೆ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲ: ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಖಂಡಿತಾ ಅಸೂಯೆ ಆಗಲಿ, ಈರ್ಷೆ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಲೂಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಿಡಿ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇವರು ಲೂಟಿ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ನನ್ನನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಸಿಎಂ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವರು ಸಿಲುಕಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿಬಿಡುತ್ತವೋ ಅಂತ ದೇವೇಗೌಡರ ಮನೆಗೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದರೆ ಎಂದು ಹಳೆ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
ದೇವೇಗೌಡರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ: ದೇವೇಗೌಡರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು. 70 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಹೊಂದಿರುವ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಚಿವರಾಗಲು 28 ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಇಂದಿನ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಮಂತ್ರಿ, ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅಂದು ಕೇವಲ 140-142 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಕುಸಿದಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೇರಿಸಿದವೇ ಹೊರತು ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಭಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ದೇಶದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾದಾಗ ಕೇವಲ 11 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರು ದೇವೇಗೌಡರು. ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡಿದೆವು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಅವರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದೆವು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ! ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲುವು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ದೇವೆಗೌಡರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗುಗ್ಗುಗಳೇ ಮಾಡಿರುವುದು. ದೇವೇಗೌಡರು 10 ತಿಂಗಳು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ, ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ನನಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ ಬಂದು ರೈತರ ಸರಣಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿದ್ದವು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುತ್ತಿದ ನಾನು ರೈತರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನಗೆ ಬಿಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದರಂತೆ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಂಗಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ರೈತರ ₹25,000 ಕೋಟಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೇಳದೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 3ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ₹39,000 ಕೋಟಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ದೇವೇಗೌಡರ ಪುತ್ಥಳಿ ಕಂಡು ಭಾವುಕರಾದ ಕುಮಾಸ್ವಾಮಿ: ಸಿ.ಎಸ್. ಪುರದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದು ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವೆಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಕಂಚಿನ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕರಾದ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆಯಿತು.
ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಸಂಗ ಎನ್ನಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದೃಷ್ಟ ಎನ್ನಬೇಕು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಕಂಡು ನನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆನಂದಭಾಷ್ವದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ ಎಂದು ಗದ್ಗದಿತರಾದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಡಿಕೆಶಿಯವರಿಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ: ಹೆಚ್ಡಿಕೆ