ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಿದ್ಧ; ನನ್ನ ಹೋರಾಟ ಡಿಕೆಶಿ ವಿರುದ್ದವಲ್ಲ: ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಅಧಿಕಾರ ಶಾಶ್ವತವೇ? ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿ, ಬಿಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಸಿಎಂ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಎಲ್ಲಾ ಅನುಭವಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
Published : June 28, 2026 at 3:50 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧ ರೈತರ ನಡುವೆ ಬಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗಲೂ ಸಿದ್ದ. ನನ್ನ ಹೋರಾಟ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿ ಜೆ.ಪಿ.ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಿಎಂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಾನು ಪತ್ರ ಬರೆದೆ, ಉತ್ತರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ರೈತರ ನಡುವೆ ಬಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗಲೂ ಸಿದ್ದ ಎಂದರು.
ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ 475 ದಿನಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳ ಜತೆ ಸರ್ಕಾರ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ರೈತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡಬಾರದು. ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಭೂಮಿ ಹಲವು ಕಡೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಲಪಟಾಯಿಸಲು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನನ್ನ ಹೋರಾಟ ಡಿಕೆಶಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ: ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಆಕ್ಟೀವ್ ಎಂಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಕೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಹೋರಾಟ. ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆ ಭಾಗದ ರೈತರನ್ನು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ. ಇದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟವಲ್ಲ. 1,119 ಕೋಟಿ ರೂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆ, ಅದೇನೋ ಕನಸು ಅಂತೆ. ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮೂಲಕ ಅವತ್ತೇ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಯ್ತು ಎಂದರು.
ಈ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1,100 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಅವತ್ತು ನಾನು ಕೇವಲ 20 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು? ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರ ತೆರಿಗೆ ಹಣ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಜನರನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದೂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಾ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವಿದೆ. ನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಿ ಎಂದರು.
ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಯ ಅಕ್ಬರ್-ಬೀರ್ಬಲ್ ಕಥೆಗೆ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡುತ್ತಾ, ಅಯ್ಯೋ ರಾಮನೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿಸುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ್ವಾ? ಬರೀ ಕೈ ಹಿಸುಕಿಕೊಳ್ತಾವ್ರಾ? ಏನು ಇದೆಲ್ಲಾ ಶಾಶ್ವತವೇ? ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿ, ಬಿಟ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಸಿಎಂ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಎಲ್ಲಾ ಅನುಭವಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಏನೋ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಅನುಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಧಟತನಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅಕ್ಬರ್-ಬೀರ್ಬಲ್ ಕಥೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ಕಥೆ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಬರ್-ಬೀರ್ಬಲ್ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನನಗೇನು ಆಗಬೇಕು? ನಾಯಕನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಜನರು ಈವಾಗ ಪೆನ್ನು, ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಸೂಯೆ ಪಡಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಮೈತ್ರಿ ನಾಯಕರ ಅಡ್ಡಮತದಾನ, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಡ್ಡಮತದಾನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಅಡ್ಡಮತದಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಡುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರೇ 2013ರಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕೊಟ್ಟರು, 2018ರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದರು? ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ಕಾಲು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೂತ್ರಿ. ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವೇ. ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದು, ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೆವಾ? 10, 20 ಸೀಟು ಗೆಲ್ಲಲಿ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿ. ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಪಕ್ಷ ಇದೆ. 1989 ದೇವೇಗೌಡರು ಎರಡು ಕಡೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತು ಸೋತರು. ಅವತ್ತು ಗೆದ್ದಿದ್ದು 2 ಸೀಟು. ಇವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಯಾರ ಕಾಲನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಡಿಎಂಕೆ ಜತೆ ಸೇರಿದರು. ಟಿವಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದು. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿ ವೇಳೆ ಗಲಾಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಬೇಡ. ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಲೆಂದೇ ಒಂದು ಗುಂಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಬೇಡ. ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗುವುದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಶಾಂತ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
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