ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು 45ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿರುವೆ: ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆಗೂ ಸಿದ್ಧ, ಅಪಪ್ರಚಾರದ ಕುರಿತು ವಿಎಒ ಟಾಪರ್ ಶಂಕರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
VAO Topper Shankar Bannuru : ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು 45ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವೆ. ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದು, ಯಾವ ತನಿಖೆಗೂ ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ವಿಎಒ ಟಾಪರ್ ಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 31, 2026 at 2:28 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (VAO) ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 151 ಅಂಕಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಟಾಪರ್ ಆಗಿರುವ ಹಾನಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಯುವಕ ಶಂಕರ್ ಬನ್ನೂರು, ತಾನು ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಅಪಪ್ರಚಾರದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 25 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದ ಶಂಕರ್, ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 151 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಶಂಕರ್ ಬನ್ನೂರು, ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ 45ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವೆ. ಸದ್ಯ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಂಶಯದಿಂದ ನೋಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಆಗ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಕರಣ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ(KEA) ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದ್ಹೇಗೇ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಬಂದ ಅಂತಾ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಓದು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಾಗ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಾಲು ಮುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಅಪಘಾತವಾಗಲು ನಾನೇ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ CAR/DAR ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತಲೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಮನೆಯವರ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆದರೂ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 46 ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯೇ ಬೇಡ ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನೇ ಸವಾಲಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓದಿದ್ದೆ ಎಂದು VAO ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಕುರಿತು ಶಂಕರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಪಿಎಸ್ಐ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನದು ಯಾವುದೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಯಾವ ತನಿಖೆಗೂ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶಂಕರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲು VAO ಆಗಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಐಎಎಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 14 ರಿಂದ 16 ಗಂಟೆ ಓದುತ್ತಿರುವೆ. ಮನೆಯವರ ಜೊತೆ ಸಹ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ತ್ಯಾಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪುಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೊದಲು ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಓದಿನ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಓದಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥ ಎಂದು ಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಶಂಕರ್ ತಾಯಿ ಕಲಾವತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಗ ಶಂಕರ್ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ನೋವು ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ನೀಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು. ರೊಟ್ಟಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶಂಕರ್ ಸಹ ತಾನೇ ದುಡಿದು ತನ್ನ ಖರ್ಚನ್ನು ತಾನೇ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಡವರು ಈ ರೀತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೀಗೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಲಂಚ ನೀಡಿದರೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶಂಕರ್ ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಎನ್ನುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಕಿರಿಯಮಗನಿಗೆ ಅಪಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಶಂಕರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದ. ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಕಲಾವತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಂಕರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರಂದು ಶಿಗ್ಗಾಂವಿಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಎಒ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 151 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಶಂಕರ್ 25 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅಂಕಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ(KEA) ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ.
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