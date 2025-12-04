ETV Bharat / state

ಕೆಎಸ್​ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ: ಶಾಂತಕುಮಾರ್

ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ನನ್ನದೇಯಾದ ಸಣ್ಣ ಕೂಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಕೆ ಎನ್​ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

KN SHANTHAKUMAR
ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಕೆ ಎನ್​ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 4, 2025 at 2:01 PM IST

2 Min Read
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್​ನ (ಕೆಎಸ್​ಸಿಎ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಕೆ ಎನ್​ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿ. 7ರಂದು ನಡೆಯುವ ಕೆಎಸ್​ಸಿಎ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬುಧವಾರ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಕೆಎಸ್​ಸಿಎ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ, ರಾಯಲ್ ಆರ್ಚಿಡ್ ಹೋಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಕೆಎಸ್​ಸಿಎ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಧೀರ್ಘವಾದ, ವೈಭವಯುತ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಕಳೆದ 9 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿಗ್ಗಜರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಟೀಂನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ನನ್ನದೇಯಾದ ಸಣ್ಣ ಕೂಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಟೀಂಗೆ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಸಾರಥ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಾಯಲ್ ಆರ್ಚಿಡ್ ಹೋಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಕೆ ಎನ್​ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಕೆಎಸ್​ಸಿಎ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. (ETV Bharat)

ನಾನು 200 ರೂ.ಗಳ ಚಂದಾ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ತಪ್ಪು. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಣ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಾವು ಹಣ ಕಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್​ನ ಲೋಪ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ ಅದರ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮದು ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ತಂಡವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕೆಎಸ್​ಸಿಎ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಟೇಲ್ (ETV Bharat)

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಎಸ್​ಸಿಎ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಟೇಲ್, ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ 'ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್' ತಂಡದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ತಾನು ಹಿಂಬದಿ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಹೊಗಳಿಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಟೀಂನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್' ತಂಡದವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸದೇ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಇವರು ಕೋಚಿಂಗ್ ನೀಡದೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 'ಗೇಮ್ ಚೆಂಜರ್' ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖರು, 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ನಡೆಯಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಬಾಲಕರನ್ನು ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ತುಮಕೂರು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎರಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ಉದ್ಟಾಟಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಕೆ ಎನ್​ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)

ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್​ಸಿಎದ ಯಾವುದೇ ಕೈವಾಡ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಆಗಿರುವ ಘಟನೆ. ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು, ಹಲವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಕೆ ಎನ್​ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಕೆಎಸ್​ಸಿಎ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ (ETV Bharat)

ಈ ವೇಳೆ ಜಯರಾಮ್, ಬಿ.ಕೆ. ರವಿ, ವೀರಣ್ಣ ಸವದಿ, ಕುಶಾಲ್ ಪಾಟೀಲ್, ತಿಲಕ್ ನಾಯ್ಡು, ವಿನೋದ್ ಶಿವಪ್ಪ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

