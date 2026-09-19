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ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನಂಬರ್-1: ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ

ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಹೆಸರು ನೂರು ಸಾರಿ ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಆರ್​ಎಸ್ಎಸ್. ಆರ್​ಎಸ್ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರ ಬಳಿ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

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ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 19, 2026 at 8:42 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಅವರ ಹಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನಂಬರ್ 1 ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕಾಸಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೆಪಿಎಸ್ ಸಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಆರೋಪ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಅವರ ಹಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನಂಬರ್ 1. ಆರ್​ಎಸ್ಎಸ್ ನವರಿಗೆ ಕೆಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ವಿಲ ವಿಲ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂಥ ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರು, ಅವರ ಚಾಲಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೊಲೀಸರು. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಯವರ ನಂಟು ಇದೆ. ಸಾಹುಕಾರ್ ಹೆಸರೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಹೆಸರು ನೂರು ಸಾರಿ ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಆರ್​ಎಸ್ಎಸ್. ಆರ್​ಎಸ್ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರ ಬಳಿ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ದಿನಾ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆರ್​ಎಸ್ಎಸ್ ನವರು ಬಿಡ್ತಾರಾ ಇವರನ್ನು?. ಅವರನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರನ್ನು, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಬೇಕೂ ಅಂದರೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನು ಬಯ್ಯಬೇಕು. ಖರ್ಗೆಯವರನ್ನು ಬಯ್ಯಬೇಕು. ಡಿಕೆಶಿಯವರನ್ನು ಬಯ್ಯಬೇಕು. ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಬಯ್ಯಬೇಕು ಎಂದರು.

ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಲಿ: KPSC ಬಂಧಿತ ಕಿಂಗ್‌ಪಿನ್‌ಗಳ ಜತೆ ಸಚಿವರು ಪಿಎ ಪೋನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಆರೋಪ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಲಿ. ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹೊಡೆಯೋದು ಬೇಡ. ಅವರ ಬಳಿ ದಾಖಲೆ ಇದ್ದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿ. ಅಶೋಕ್ ಅವರೇ ಪೋನ್ ಕೊಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರಂತಾ?, ನನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.

ನಡೆಯಲಾರದ ನಾಣ್ಯ ಅವನು: ತಿ. ನರಸೀಪುರ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನನಗೆ ದುರ್ದೈವ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ. ಅಸಂಸ್ಕೃತ ಎಂಪಿಯಾಗಿದ್ದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಏನು ನೋಡಿ ಆರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ನನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯಯಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಡೆಯಲಾರದ ನಾಣ್ಯ ಅವನು ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ನೀಲಿ ಶಾಲು ಹಾಕುವವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಲೇಖನ ಓದಿದರೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಹಾಕುವುದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಿಡಲ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಎಂಬ ಬುಕ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಓದಲಿ. ಆ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲಿ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.

ಸ್ವ-ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡುವುದು: ಕಲಬುರಗಿ ಯುವತಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ವ ಇಚ್ಚೆಯಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸ್ವ ಇಚ್ಚೆಯಿಂದ ಹೋಗಿರಬೇಕಾದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆ?. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಆಂಧ್ರ, ಯುಪಿ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲನ್ನರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದೇ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಕ್ರಮ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರ ಬಗ್ಗೆ ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ವಾಗ್ದಾಳಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಕಾನೂನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೊರಟರೆ ನಾವೂ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕಾನೂನು ಕೈಗೆ ತಗೊಳ್ಳಲಿ, ನಾವೂ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತಗೋತೇವೆ ಎಂದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರತಿಮೆ ತೆರವು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಯಾರದ್ದೇ ಪ್ರತಿಮೆ ಹಾಕಬೇಕಾದರೂ ಅನುಮತಿ ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಖುದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಗೌರವ. ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾಡಲಿ, ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೇ ಕಟ್ಟೋಣ. ಅಷ್ಟು ಸೇವೆ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ‌ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸೂಕ್ತ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ, ಕಾನೂನು ಮೀರಿ ಮಾಡೋದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಅವಮಾನ ಎಂದರು.

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TAGGED:

HIT LIST AND HATE LIST
I AM NUMBER ONE
ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್
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