ನಾನು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ, ದಲಿತ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ: ಪ್ರಸಾದ್ ಅಬ್ಬಯ್ಯ
ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾವುಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಾರಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ, ನಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರಸಾದ್ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 8, 2026 at 4:17 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಮಂತ್ರಿಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಜೂನ್ 20ರ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಲಿತರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಸ್ಥಾನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ದಲಿತ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾನಂದ ಅವರ ಮಗ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ಕಣಗಿಣಿ ಅವರು ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 30- 32 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಿಗೆ, ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಬರೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ರೆ ಸಾಲದು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದರೆ, ನಾವೂ ಕೂಡ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾವುಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಾರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೇಂದ್ರ. ಇದು ಕೇವಲ ಬಾಯಿಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಮತ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ, ಅವರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅವರು ಅವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಂತ ಪಕ್ಷ ಹೇಳಿದೆ. ಆರವತ್ತು ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದರು.
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