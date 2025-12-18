ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರಿಗಾಗಿ 'ಹೈಜೀನ್ ಆನ್ ಗೋ' ಮೊಬೈಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್: ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬಹುಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಪರಿಹಾರ
'ಹೈಜೀನ್ ಆನ್ ಗೋ' ಎಂಬ ಮೊಬೈಲ್ ಶೌಚಾಲಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 18, 2025 at 10:55 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ 'ಹೈಜೀನ್ ಆನ್ ಗೋ' ಎಂಬ ಮೊಬೈಲ್ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯವೊಂದನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಶೌಚಾಲಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರದ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈ ಕ್ರಮ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಬಹಳ ದೂರ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕರ್ತವ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕಿನಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.
'ಹೈಜೀನ್ ಆನ್ ಗೋ' ಆರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಭಾವ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಚಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಂಚಾರಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ತವ್ಯದ ವೇಳೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರ, ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೈಹಿಕ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ವಾಹನಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7 ರವರೆಗೆ ನಗರದ ಥಣಿಸಂದ್ರ, ಆಡುಗೋಡಿ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಚಾರ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾದರಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಲಾದ 91 ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ನಿಲುಗಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಶೌಚಾಲಯ ಘಟಕವನ್ನು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಸುಲಭತೆಯನ್ನೂ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಈ ವಾಹನಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಜಿಪಿಎಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಇಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ರೆನಾಲ್ಟ್ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಎನ್ಜಿಒ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೊಂಡ ಸಹಯೋಗದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಅಂತರವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲಿವೆ.
ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉಪಕ್ರಮವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಅದರ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, "ಸಂಚಾರಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಘಟಕಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಇಲಾಖೆ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ. ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಮುಂದಿನ ಹಂತವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವಾಗ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಗರದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಕುರಿತು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಜಿಬಿಎ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
'ಹೈಜೀನ್ ಆನ್ ಗೋ' ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಗರ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
