ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ಮರೆಯಬಾರದು, ಮರೆತರೆ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : September 21, 2026 at 7:24 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ರೂಪ ಪಡೆದಾಗ ನಗರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿವೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ವಿಸ್ಟಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
Glad to be at the opening ceremony of Vista Spaces in Whitefield, Bengaluru, along with Hon’ble Andhra Pradesh Chief Minister Shri N. Chandrababu Naidu avaru. Shri Raghuveer Veeramachaneni, Promoter and Joint Managing Director of Vista Spaces, was also present on the occasion.… pic.twitter.com/qjepmYN3nz— DK Shivakumar (@DKShivakumar) September 20, 2026
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ಮರೆಯಬಾರದು, ಮರೆತರೆ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹವಾಮಾನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ನಗರದ ಬಲ. ವಿಸ್ಟಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಹಾಗೂ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಸಮ್ಮಿಲನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹಾಗೂ ಅಮರಾವತಿ ಸೇರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ನಾವು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ) ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 4 ಲಕ್ಷ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 70 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1.40 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 1.31 ಕೋಟಿ ವಾಹನಗಳಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸುಂದರ ನಗರವಾದರೂ ಯೋಜಿತ ನಗರವಲ್ಲ. ದೇಶದ ಬೇರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣ 18-20% ಇದ್ದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 8% ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಹೊಸ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಹಂಚಿಕೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ಮಾಲೀಕರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 26 ಲಕ್ಷ ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ದಾವೋಸ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರು ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಹೂಡಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಬಯಸುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಎಂದರು.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಎಂ ನೀವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯಾಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಆಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಚೇರಿ ಜಾಗ 1 ಡಾಲರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 3.5 ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೇ ಕೋಟಿಗೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 20 ಕೋಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಎಂ 80 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಗರ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಗರಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ದೊಡ್ಡ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ನಗರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಂಧನ ಸಚಿವನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ 15 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಆಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಕೊಡುಗೆ ಬಹುಪಾಲು: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ನೆಹರೂ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದವು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬಹುಪಾಲು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ. ಜತೆಗೂಡುವುದು ಆರಂಭ, ಜತೆಗೂಡಿ ಆಲೋಚಿಸುವುದು ಪ್ರಗತಿ, ಜತೆಗೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಯಶಸ್ಸು. ನಮ್ಮ ನಗರ, ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ನಾವು ಜತೆಯಾಗೋಣ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ 165 ಗಿಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಗುರಿ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸುಮಾರು 165 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ (GW) ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ 500 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಹಸಿರು ಇಂಧನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ, ಅಮರಾವತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ನಗರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅವಿಭಜಿತ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರಾಬಾದ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಇದೀಗ ಅಮರಾವತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ದೇವರು ತಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಮರಾವತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ನಗರವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
"ಬೂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ" (grey growth) "ಹಸಿರು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ" (green growth) ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬೇಕು. ಪ್ರಪಂಚ ಈಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡುಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಲ್ಲಬಾರದು, ಆದರೆ ಅದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಾರದು. ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ದಶಕಗಳಿಂದ ನಗರಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯು 'ಬೂದು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ'ಗಳನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಸಿರು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ-ಸಮರ್ಥ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಹೊರಬೇಕು. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ‘ನೆಟ್-ಝೀರೋ’ (ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ) ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸೌರಶಕ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಛಾವಣಿಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ನೀರು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಎಂದು ಸಿಎಂ ನಾಯ್ಡು ಹೇಳಿದರು.
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