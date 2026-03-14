ಹುಸ್ಕೂರು ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭ : ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಸುಮಾರು 17 ತೇರುಗಳು
ಹುಸ್ಕೂರು ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಗೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸುಮಾರು 17 ತೇರುಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ.
Published : March 14, 2026 at 1:54 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹುಸ್ಕೂರು ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಜಾತ್ರೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಎರಡು ಕುರುಜು ಬಿದ್ದು ಸಾವುನೋವು ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈ ಬಾರಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಜಾತ್ರೆ ನಿರ್ವಿಜ್ಞವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.
ಹುಸ್ಕೂರು, ಸುತ್ತೂರುಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿ, ತಂಬಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲದ ಆರತಿ ಮೂಲಕ ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ದೇವಿಗೆ ಕುರಿ-ಕೋಳಿ ಕಡಿದು, ಜಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಹದಿನೇಳು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎತ್ತರದ ರಥ (ಕುರುಜು)ಗಳು ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಾತ್ರೆಯ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿವೆ.
ಸುಮಾರು ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಹುಸ್ಕೂರು ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆನಿಸಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನತ್ತ ದಂಡೆತ್ತಿ ಹೋದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಧಣಿವಾರಿದ್ದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುರುಪು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ದೇವಿಗೆ ವಜ್ರದ ಆಭರಣ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಅದು ಇದೀಗ ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯಷ್ಟೇ ಪ್ರತೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಗದೀಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಜಾತ್ರಾ ಪೂರ್ವಬಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೇರುಗಳ ಎತ್ತರ, ಬಾವುಟವೂ ಸೇರಿ 80 ಅಡಿಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ದೇವಾಲಯದತ್ತ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ತೆರಳಬೇಕೆಂದು ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಕುರುಜುಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅವು ಇಂದು ಸಂಜೆ ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದತ್ತ ಬರಲಿವೆ.
ಇಂದು ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಭಕ್ತಾಧಿಗಳಿಗೆ ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ದೇವಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ನೀರು, ನೆರಳು, ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ನಿಗಾವಣೆ ಇರಲಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಧಿರಿಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪೊಲೀಸರು ಗಸ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಬಯಲಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ, ಆಟದ ಸರಕು-ಸರಂಜಾಮುಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಹುಸ್ಕೂರು ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಕುರಿತು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ವಿವರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆಗಿಂದಲೇ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ನಾಳೆಗೆ ಕರಗ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವೇದಿಕೆಗಳು ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಲಿದ್ದು, ಊರಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತವರು ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಹರಕೆ, ಮತ್ತಿತರೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಪಣ್ಣ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಹುಸ್ಕೂರು ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ದೀಪದ ಆರತಿಯನ್ನು ತಂದು ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ತೇರುಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮಾರು 17 ತೇರುಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಹುಸ್ಕೂರು ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಯು ನೂರೊಂದು ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಜಾತ್ರೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೂರೊಂದು ತೇರುಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾದಂತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣವಾದಂತೆ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ತೇರುಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
