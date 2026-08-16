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ಹೆಂಡ್ತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಗಂಡ: ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯ ರಕ್ಷಣೆ

ಸಿಪಿಸಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಚಾಲಕ ಎ.ಪಿ.ಸಿ ಅಮರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ನದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆಕೆಯ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Police rescued the woman
ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 16, 2026 at 6:13 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ತನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಆಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಎಂದು ಗಂಡ ಪೊಲೀಸರ ERV -122 ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ‌. ಪೊಲೀಸರು ಆಪದ್ಬಾಂಧವರಂತೆ ಬಂದು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ERV-122ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಗಾ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾ ನದಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ನದಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸಿ ಎಂದು ಫೋನ್​ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಡ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸಂಗಮದ ಬಳಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಕ್ಷಣ ಇಆರ್‌ವಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ, ಸಿಪಿಸಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಚಾಲಕ ಎ.ಪಿ.ಸಿ ಅಮರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ನದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆಕೆಯ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ಇಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಗಂಡ - ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳದಿಂದ‌ ಬೇಸತ್ತ ಹೆಂಡತಿ ಮನನೊಂದು ತನ್ನ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ ಸಮೀಪದ ವರದಾ ನದಿಗೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ತಳ್ಳುವಾಗ ಮಗಳು ಕೂಗಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕರಾದ ಸಾಹಿಲ್, ಸೋನು, ಯಾಸಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮಾಕೊಪ್ಪ ಇವರು ತಾಯಿ - ಮಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯುವಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ
ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯುವಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ (ETV Bharat)

ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ, ಸಾಹಿಲ್, ಸೋನು, ಯಾಸಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ಸೊರಬ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

SHIVAMOGGA
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
ಮಹಿಳೆಯ ರಕ್ಷಣೆ
POLICE SAVES A WOMAN

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