ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿಯ ಕೊಲೆ: ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಶರಣಾದ ಆರೋಪಿ ಪತಿ
ಸಾಲದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಪತಿಯೇ ಪತ್ನಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದ ಘಟನೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : February 3, 2026 at 10:04 AM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪತಿಯು ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ತಾನೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಶರಣಾದ ಘಟನೆ ಗೋಕುಲ್ ರಸ್ತೆಯ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದೆ.
ಮಾಸಬ್ಬಿ (28) ಕೊಲೆಯಾದ ಮಹಿಳೆ. ಇರ್ಫಾನ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿ ಪತಿ (32). ಇರ್ಫಾನ್ ಮೂಲತಃ ಗಾಂಧೀವಾಡದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ದಂಪತಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಗೌಂಡಿ (ಗಾರೆ) ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇರ್ಫಾನ್, ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ. ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಗೋಕುಲ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸಲು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಸ್ವತಃ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ಧಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹು-ಧಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಅವಳಿ ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋಕುಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿರುವ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಎಂಬ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:30ರ ಸುಮಾರು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ಜಗಳದ ವೇಳೆ ಪತ್ನಿ ಮಾಸಬ್ಬಿಯ ಮೇಲೆ ಪತಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಹೊರಗೆ ಓಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ಧಾರೆ. ನಾವು ಆರೋಪಿ ಇರ್ಫಾನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ತಾನೇ ಸ್ವಯಃ ಕೇಶ್ವಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯ ಸಹೋದರನ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ದಂಪತಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಡವೆ ಅಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೃತನ ಸಹೋದರ 20 ಸಾವಿರ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ. ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕೈದು ಸಾವಿರ ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಪುನಃ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಘರ್ಷ ಇದ್ದದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ದಂಪತಿಯ ನಡುವೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಮಿಷನರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
