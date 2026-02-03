ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಶೀಲ ಶಂಕಿಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಟರ್ನಿಂದ ಪತ್ನಿ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿದ ಪತಿ!
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಪತ್ನಿ ಮೇಲಿನ ಸಂಶಯದಿಂದ ಗಂಡನೇ ಆಕೆಯ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಪತ್ನಿ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯಪಟ್ಟು ಗಂಡನೇ ಆಕೆಯ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾವಳಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಜನವರಿ 30 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಲು ಹೋದ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪತಿ ಉಮೇಶ ಕೊಟ್ಟಲಗಿ ಎಂಬಾತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಟರ್ ನಿಂದ ಹೆಂಡತಿಯ ತಲೆಕೂದಲು ಬೋಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಕುಡಗೋಲಿನಿಂದ ಕತ್ತು ಕೊಯ್ಯುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ.
26 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪತ್ನಿ ಜಮಖಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಈಕೆಯ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿ 1 ರಂದು ಸಾವಳಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಉಮೇಶನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಗೋಯಲ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಪತ್ನಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಉಮೇಶ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದ, ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಗಂಡ - ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದ್ದರು.
ಜ. 31 ರಂದು ಸಂಶಯಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ ಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
