ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ, ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಷ ಕುಡಿಸಿ ಕೊಲೆ: ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತಾ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದ ಪತಿ ಅಂದರ್..!
ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇವನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಪಾತ್ರ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : June 15, 2026 at 10:12 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡನೇ ವಿಷ ಕುಡಿಸಿ, ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಾ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗೋಕಾಕ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ - ಎಫ್ಐಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ: ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಂಧಿ ಕುರಬೇಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಕ್ಕುಬಾಯಿ ಸಂತೋಷ ಪಟಾಯತ(32) ಮೃತ ಮಹಿಳೆ. ಸಂತೋಷ ರೇವಣ್ಣ ಪಟಾಯತ (36) ಕೊಲೆಗೈದ ಪತಿ. ಸಂತೋಷ ಟೈಲ್ಸ್ ಪಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡ ಸಂತೋಷ ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಚಾರ ಸಕ್ಕುಬಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಸಕ್ಕುಬಾಯಿ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ತನ್ನ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿ ಅಡ್ಡಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈಕೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಜೂನ್ 12ರಂದು ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಕುಂಬಿ ಬಳಿಯ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಬಾ ಅಂತಾ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ.
ಮರಳಿ ಬರುವಾಗ ಮುರಗೋಡ-ಶಿಲ್ತಿಭಾವಿ ಬಳಿ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಮೊದಲೇ ವಿಷಕಾರಿ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದ ಜೀರಾ ಕೋಲ್ಡ್ರೀಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಕುಡಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕುಬಾಯಿಗೆ ವಾಂತಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಕ್ಕುಬಾಯಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೈಕ್ ಬೀಳಿಸಿ, ತಾನು ತನ ಸಹ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದಂತೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ, ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ 112 ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತನಗೆ ಪೆಟ್ಟಾದಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸಕ್ಕುಬಾಯಿ ಮೃತದೇಹ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷನನ್ನು ಗೋಕಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮನೆಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಸಂತೋಷನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು, ಸಕ್ಕುಬಾಯಿ ತಾಯಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಉಡಚವ್ವ ಪುಂಡಲೀಕ ಘೋಡಗೇರ ಗೋಕಾಕ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿ ಸಂತೋಷ ಪಟಾಯತ್ ನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ನೈಜ ಸಂಗತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಜೈಲಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಪಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಮರಕುಂಬಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಬರುವಾಗ ಮುರಗೋಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೀರಾ ಬಾಟಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ವಿಷಕಾರಿಕ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ಪೌಡರ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಕ್ಕುಬಾಯಿಗೆ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ಕುಡಿಸಿದ್ದ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡದ ಜೀರಾ ತಾನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ 10 ಕಿ.ಮೀ. ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಶಿಲ್ತಿಭಾವಿ ಬಳಿ ಸಕ್ಕುಬಾಯಿಗೆ ವಾಂತಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಆಕೆಯ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಕೆ ರಾಮರಾಜನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಬೈಕ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾ 112 ನಂಬರ್ ಕಾಲ ಮಾಡಿ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದ. ನಂತರ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ಅವರಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಗಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಸಂತೋಷನಿಗೆ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ, ಸತ್ಯ ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇವನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಪಾತ್ರ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
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