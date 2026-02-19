ಪತ್ನಿ ಕೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶವ ಹೂತಿಟ್ಟ ಪತಿರಾಯ!; ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಗಂಡನ ಕೃತ್ಯ ಬಯಲು
ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಹೂತು ಹಾಕಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ನಾಟಕವಾಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದ ಪತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 19, 2026 at 9:11 PM IST
ವಿಜಯಪುರ: ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಬಳಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೂತು ಹಾಕಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪತ್ನಿಯನ್ನು ತಾನೇ ಕೊಂದು ಶವವವನ್ನು ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಹೂತುಹಾಕಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಸಿನಿಮೀಯ ಕತೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಪತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಭು ರತ್ನಾಕರ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ಪತಿ. ಸರೋಜಿನಿ ರತ್ನಾಕರ ಕೊಲೆಗೀಡಾದ ಪತ್ನಿ. ಕೊಲೆ ನಡೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಯ ಅಸಲೀ ಮುಖ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫೆ.2ರಂದು ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಸರೋಜಿನಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪತಿ ಪ್ರಭು ರತ್ನಾಕರ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದ. ಜನವರಿ 24 ರಂದ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈತನಿಂದ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ, ಫೆ.13ರಂದು ಸರೋಜಿನಿಯ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ತಂದೆ ಸತ್ತರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ತಾಯಿ ಕಮಲವ್ವ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ಪತಿಯ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಭು ರತ್ನಾಕರನನ್ನು ಕರೆದು ಪೊಲೀಸ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ, ತಾನೇ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧಿತ ಪತಿ ಪ್ರಭು ರತ್ನಾಕರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪತ್ನಿ ಸರೋಜಿನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಚೆಕ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳು ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸರೋಜಿನಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾರಂಟ್ ಜಾರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ ಜಗಳ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀನೆಂತಹ ಗಂಡಸು ಅಂತೆಲ್ಲ ಪತ್ನಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಜ.23 ನಡೆದ ಜಗಳ ಜ.24ರಂದೂ ನಡೆದಿತ್ತು. ಚೆಕ್ಸ್ ಬೌನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಸಾಲವೆಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಈಕೆಯನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಪತ್ನಿಯ ಕೊಲೆಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದ. ಅದರಂತೆ ಜ.24ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪತ್ನಿ ಸರೋಜಿನಿ ತಲೆಗೆ ಖಾರ ಕುಟ್ಟುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಪ್ರಭು ರತ್ನಾಕರ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಶವವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಹೂತು ಹಾಕಿದ್ದ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಈ ಕೃತ್ಯ ತಾನೇ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂಬರಗಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೆಲಮಂಗಲದ ಪೇಟೆಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆಯ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ