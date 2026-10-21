ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿಯ ಕೊಲೆಗೈದ ಪತಿ, ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ: ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಥ
ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದ ಆರೋಪಿ ಪತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
Published : October 21, 2026 at 7:22 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಪತಿರಾಯ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಹನುಮಾನ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಶ್ವಿನಿ ಹೆಗಡೆ(26) ಕೊಲೆಯಾದ ಮಹಿಳೆ. ವಿಠ್ಠಲ್ ಹೆಗಡೆ ಕೊಲೆಗೈದ ಪತಿ. ಮೂಲತಃ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಠ್ಠಲ್ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು.
ವಿಠ್ಠಲ್ ಪೆಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಶ್ವಿನಿ ಮನೆಗೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಾಗ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ. ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಪತ್ನಿಗೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಅಶ್ವಿನಿ ತಾಯಿ ಕಲ್ಲವ್ವ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಮಾವ ಸಿರಿಯಸ್ ಇದಾನೆ ಅಂತಾ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ನಿನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮಗುವಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಗ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಚೀರಿದಳು. ನಾವು ಮಾವ ತೀರಿಕೊಂಡರಬಹುದು ಅಂತಾ ತಿಳಿದಿದ್ದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಕೊಲೆ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮದುವೆ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟು ಹೊಡೆದು, ಬಡಿದು ತವರು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೂ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಮಗಳನ್ನು ಅಳಿಯ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಎಪಿಎಂಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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