ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಪತ್ನಿ ಕೊಲೆ; ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣಾದ ಪತಿ
Husband killed his wife in Chitradurga: ಕ್ಷುಲಕ್ಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪತ್ನಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : November 6, 2026 at 11:59 AM IST
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಶೀಲ ಶಂಕಿಸಿ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪತಿಯೇ ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನವೆಂಬರ್ 05 ರಂದು ಹೊಸದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಎಕೆ ಕಾಲೋನಿ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಗೃಹಿಣಿ ಪೂಜಾ (30) ಪತಿಯಿಂದ ಕೊಲೆಯಾದ ಪತ್ನಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿ. ಆರೋಪಿಯು ಕೃತ್ಯದ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ಪೋಷಕರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಓರ್ವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು, ಓರ್ವ ಗಂಡು ಮಗನಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಹೊಸದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಪೂಜಾ ಮೇಲೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟ ಗಂಡ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆಕೆಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆಗೈದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತ ಪೂಜಾ ತಾಯಿ ಗೌರಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಹುಡುಗನ ಮನೆಯವರು ನನ್ನ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಕೂಡ ವಿಚಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಹುಡುಗನ ಕಡೆಯವರು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲೂ ಸರಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಪಸ್ ಹೊಸದುರ್ಗ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಲಾಗದೇ ನಾನೇ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವಾಸವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ, ನನಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬೇಕು ಎಂದು ದಿನೇ ದಿನೇ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೌಂಟುಂಬಿಕ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದನು. ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಎರಡ್ಮೂರು ಬಾರಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಕೂಡ ನಾನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸರಿ ಪಡಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಇಂದು ಅವಳನ್ನು ಕೇವಲ ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಮೃತಳ ತಾಯಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸದುರ್ಗ ಪಿಎಸ್ಐ ಶ್ರೀ ಶೈಲ, "ಆರೋಪಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪತ್ನಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಮೃತಳ ತಾಯಿಯ ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹಣ ತರುವಂತೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲದೇ ಶೀಲ ಶಂಕಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ಎರಡು ಕಾರಣದಿಂದ ಪೂಜಾಳನ್ನು ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಸದುರ್ಗ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
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